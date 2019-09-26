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從「手機電量充電」看性格＆戀愛觀　20%看懂人心卻是愛情傻瓜

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編輯／JJ　圖／翻攝自Pinterest、Unsplash

這個社會對手機的依賴度到達顛峰，出門在外一整天，起碼會耗掉一管電，不帶個行動電源怎麼放心？然而每個人對於手機的使用習慣都不相同，一項來自南韓的心理測驗說明了可以從一個人習慣在多少剩餘電量時充電，來判斷性格與戀愛觀，現在就一起來參考看看吧～

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Q：你在什麼時候會幫手機充電？（資料來源：20대 뭐 하지?

▲南韓心理測驗。（圖／翻攝自Pinterest）

＃一直充電：

性格：喜歡沒事就保持充電狀態的人，喜歡為身邊的人帶來愉快，讓周圍的人能感到幸福，喜歡和他人分享任何事物，甚至願意有所犧牲，令人感到信任。具有深度的思想，能夠仔細觀察身邊的事物，發覺生活中的美好。

戀愛觀：是一個可以為愛人犧牲所有的人，很體諒、體貼另一半。

＃80 ％：

性格：你是一個難以捉摸的人，直覺很強，可以輕易觀察到許多事情的內幕，具有優秀的分析能力，但你的外在與內在有著很大的差異，表面文靜可能私下悶騷，適應力強，是團體生活中不可缺少的人物。

戀愛觀：交往時認為，互相的興趣與感受是最重要的，輕浮的對象是不適合你的。

▲南韓心理測驗。（圖／翻攝自Pinterest）

＃50 ％：

性格：你的性格有許多面向、想法多元，有著雙重甚至多重人格，懂得隱藏實力，在適當時機才表現出來，散發神秘氣息，很有魅力，待人真誠、有義氣。

戀愛觀：屬於容易墜入愛河的類型，為了愛人不管怎麼樣的痛苦都可以忍。

▲南韓心理測驗。（圖／翻攝自Pinterest）

＃20 ％：

性格：善於看懂別人的內心，所以朋友經常向你傾吐心事，在感情上的洞察力很強，不管面對什麼情況都能掌握。

戀愛觀：只要一談戀愛就會變成傻瓜，在喜歡的人面前會假裝堅強，可以包容你、比你更堅強、可靠的對象會比較適合你。

＃1 ％快關機的時候：

性格：你的性格情感起伏很大，也有雙重人格的趨向，喜歡一個人冷靜的思考，也喜歡跟很多人一起玩，無論何時都能隱藏想法，使得你非常神秘，但只要對某件事很有熱忱，也能輕易獲取他人信任。

戀愛觀：戀愛中最注重對方的興趣與感受，你容易被對於某事充滿熱情的人所吸引。

▲南韓心理測驗。（圖／翻攝自Pinterest）

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關鍵字：

南韓, 心理測驗, 愛情觀, 手機充電, 運勢
fashion.net

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