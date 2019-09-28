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《富比士》設計師陳安琪新作！限量「龍騰包」台幣4000元就能入手

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▲Kipling 限量系列 。（圖／品牌提供）

▲KIPLING限量系列找來大陸設計師Angel Chen（陳安琪）合作。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

年僅27歲的大陸設計師Angel Chen（陳安琪），2014年成立同名獨立時裝品牌ANGEL CHEN，短短不到五年時間，就已經在米蘭時裝周上闖出優秀成績。如今比利時時尚包款KIPLING也看上她的高人氣，推出限量設計款，中西結合令人期待。

大陸設計師陳安琪，曾登上《Forbes》的「30 under 30 Asia」排行榜，旗下風格大膽創新。日前才與H&M推出了首個大中華區設計師聯名系列ANGEL CHENＸH＆M ，未來一片看好。這次比利時時尚包款KIPLING，找來陳安琪設計全新秋冬包款圖案，陳安琪表示，「今次我結合中西美學元素，以國際化的方式介紹予全球消費者。」

▲Kipling 限量系列 。（圖／品牌提供）

▲Kipling 限量系列 。（圖／品牌提供）

▲陳安琪融入「Do Re Mi」元素呼應品牌音樂理念。（圖／品牌提供）

陳安琪在此次設計中，使用音樂的代表元素「Do Re Mi」，與中國傳統吉祥圖案合而為一，呈現在包款上。除了象徵著生命力、青春、自由和正直等正面元素，更呼應品牌「以音樂展現自我」的理念。

▲Kipling 限量系列 。（圖／品牌提供）

▲Kipling 限量系列 。（圖／品牌提供）

▲龍騰、松樹、祥雲出現在包款上，是絕無僅有的體驗。（圖／品牌提供）

更注入品牌不曾擁有過的中國元素，龍騰、松樹、祥雲、瑞竹與仙鶴等大膽且創新的刺繡圖案融入其中，以陳安琪慣用的橡粉色與百搭時尚丹寧布設計，風格強烈讓人離不開眼。

▲Kipling 限量系列 。（圖／品牌提供）

▲Kipling 限量系列 。（圖／品牌提供）

▲Kipling 限量系列 。（圖／品牌提供）

▲兩種設計圖案可選擇，（依序）HALIMA NT$3,980；ART M NT$6,380；DELIA NT$5,180。（圖／品牌提供）

除此之外，HALIMA、ART M、DELIA等包款提供兩種設計圖案選擇，除了外觀多變之餘，輪廓更顯柔和實用。ART M附有多層次口袋置物輕鬆出行，同時，HALIMA腰包以一包多背法提升CP值，迎合各個年齡層消費者使用。

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關鍵字：

KIPLING, 陳安琪, 設計師, Angel Chen, Forbes, H＆M
fashion.net

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