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一秒變頂級召喚師！LV替《英雄聯盟》世界大賽打造「冠軍獎盃手提箱」　

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編輯／Duke

自2009年推出以後，《英雄聯盟》的玩家數量有了爆炸性的成長，同時也成為全球最多人玩的電子競技遊戲，其中，開發商Riot Games於每年舉辦的英雄聯盟世界大賽，更是所有選手的夢想，而這次的總決賽地點在法國巴黎，因此Riot Games便決定與法國代表性品牌Louis Vuitton（LV）合作，打造了世界獨一無二的「獎盃手提箱」。

▲Louis Vuitton替《英雄聯盟》打造冠軍手提箱。（圖／品牌提供、翻攝自Nike官網）

▲Riot Games與Louis Vuitton合作打造的世界冠軍「獎盃手提箱」。（圖／品牌提供）

由Riot Games與Louis Vuitton合作打造的世界冠軍「獎盃手提箱」，是以經典的Monogram花紋以及受到英雄聯盟世界啟發的科技元素製成，並且雙方還會於近期公布，由Louis Vuitton女裝藝術總監Nicolas Ghesquière設計的冠軍造型、膠囊系列以及《英雄聯盟》的數位資產。

▲Louis Vuitton替《英雄聯盟》打造冠軍手提箱。（圖／品牌提供、翻攝自Nike官網）

▲Louis Vuitton替《英雄聯盟》打造冠軍手提箱。（圖／品牌提供、翻攝自Nike官網）

▲Louis Vuitton替《英雄聯盟》打造冠軍手提箱。（圖／品牌提供、翻攝自Nike官網）

▲Louis Vuitton替《英雄聯盟》打造冠軍手提箱。（圖／品牌提供、翻攝自Nike官網）

▲以經典的Monogram花紋與受到英雄聯盟世界啟發的科技元素製成。（圖／品牌提供）

另外，Riot Games全球電子競技合作部門主管Naz Aletaha表示：「我們很榮幸Louis Vuitton出任合作夥伴，因為他們將為我們最重要的英雄聯盟賽事形象帶來正面的影響。」同時，Louis Vuitton為電子競技冠軍打造手提箱也是從所未見的，由此可知《英雄聯盟》的影響力有多的龐大。

然而，《英雄聯盟》貴為全球最多人玩的電子競技遊戲，因此就有許多職業電競隊伍的出現，其中，他們身上的服裝也成為了一大亮點，因為Nike宣布與LPL（英雄聯盟職業聯賽）合作，並提供由Nike設計的服飾與鞋款給職業電競隊伍。

▲Louis Vuitton替《英雄聯盟》打造冠軍手提箱。（圖／品牌提供、翻攝自Nike官網）

▲Nike X LPL的聯名系列。（圖／翻攝自Nike官網）

▲Louis Vuitton替《英雄聯盟》打造冠軍手提箱。（圖／品牌提供、翻攝自Nike官網）

▲Louis Vuitton替《英雄聯盟》打造冠軍手提箱。（圖／品牌提供、翻攝自Nike官網）

▲胸前以V字型設計為主軸，並加入各隊伍的經典元素。（圖／翻攝自Nike官網）

據傳，Nike X LPL的聯名系列，預計將於10／1正式開賣，喜歡《英雄聯盟》的朋友，不妨到Nike官網看更多的設計細節喔！

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關鍵字：

LouisVuitton, LV, 英雄聯盟, RiotGames, 獎盃手提箱, 世界大賽, 法國, 巴黎, NicolasGhesquière, Nike, LPL, 職業電競
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