f(x)前成員Luna自畫「銀色妝」上台嚇壞網友　撞臉《還願》紙紮人　

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有關化妝的學問永遠學不完，即便是習慣處在眾人目光前的女星也同樣會出錯，日前韓團f(x)前成員Luna 在泰國「K CRUSH 2019」演唱會上演出，演出前不忘在後台發Instagram展示舞台妝容，表示這是她「自助」的妝髮，看起來很完美沒有異狀，沒想到一上台後被攝影機、觀眾拍下的模樣卻如此可怕！

►修圖修到厭世！這款CP值很可以



▲於後台展示濃豔的舞台妝，看來相當完美。（圖／翻攝自IG@hermosavidaluna）

在 Instagram 查看這則貼文 Luna 루나（@hermosavidaluna）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 21 日 上午 5:08 張貼

還記得幾年前多名歐美女星包括裘莉、妮可基嫚等等還有許多人，都曾被拍下過駭人的「白粉妝」照片嗎？那是因為粉狀產品中的二氧化矽成分會反射光源，在臉上撲粉過多的地方就會於鎂光燈下形成「白粉妝」。沒想到即使是愛用氣墊粉餅、液態彩妝的韓星也有這樣的問題！而且並不是局部，而是整張臉死白、發出詭異銀色光，顯得腮紅變得非常明顯兩坨，相當怪異。

▲Luna的妝容在舞台上完全變了一個樣。（圖／翻攝自Twitter@theravenboys、@cnr_bb）

Luna在舞台上的妝容，承受了從四面八方而來的光源，除了粉底顏色不對，臉與脖子完全是兩回事，彩妝師也猜測，導致整張臉發出怪光的原因可能是因為妝前、底妝產品中摻了「珠光」，而且是非常冷色調的珠光，才會讓臉又蒼白又亮，顯得眉毛、頰彩與紅唇變得超突兀。

還有網友說，這根本撞臉了台灣的恐怖遊戲《還願》中令人毛骨悚然的「紙紮人」！

▲紙紮人蒼白的臉與兩顆圓腮紅，是否與Luna有些相像？（圖／翻攝自爆怨公社）

Luna也曾在Instagram上載過素顏的圖片，素顏的她臉部與身體都不算是白皙，屬於些微的小麥膚色，韓女星們大部分仍是追求白皙膚色妝容，不過Luna平時的妝容雖然妝感存在感高，但看起來不會突兀。

所以底妝產品的選擇要看「場合」而定，如果是必須在眾多光源下拍照的話，記得珠光產品的使用要適量、對位，不要犯了和Luna一樣的錯誤喔～

▲Luna素顏膚色與妝後膚色有差距。（圖／翻攝自IG@hermosavidaluna）



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