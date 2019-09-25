SanrioＸReebok「蛋黃哥」充氣球鞋　黃白蛋殼，懶懶樣子超可愛

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各個運動品牌旗下最經典的鞋款，往往都會成為聯名的對象，而Reebok推出的鞋款中，就屬Instapump Fury系列最受歡迎，所以才會被Vetements、BAIT等品牌選中。這次Instapump Fury再度被指名作為聯名對象，因為日本卡通精品公司Sanrio，將打造一雙「蛋黃哥（Gudetama）」主題的Instapump Fury。

▲Vetements、BAIT都選擇Instapump Fury作為聯名對象。（圖／翻攝自Matches Fashion官網、Sneakernews）

▲Sanrio打造的「蛋黃哥」主題Instapump Fury。（圖／翻攝自atmos官網）

繼上次美國鞋店BAIT打造的《玩具總動員4》Instapump Fury鞋款後，Sanrio再度以卡通人物為主題，打造了一雙「蛋黃哥」的Instapump Fury，其中，Sanrio以角色標誌性的黃、白2色為主調，並於鞋頭、鞋舌、鞋後跟處印上鋸齒狀的蛋殼設計，最後再用黑色加以點綴，使該鞋款展現「蛋黃哥」的經典元素。

▲擁有「蛋黃哥」標誌性的黃、白色調。（圖／翻攝自atmos官網）

▲鞋頭、鞋舌以及鞋後跟處印有鋸齒狀的蛋殼設計。（圖／翻攝自atmos官網）

▲鞋舌的按鈕與鞋後跟都有「蛋黃哥」的臉龐。（圖／翻攝自atmos官網）

由Sanrio攜手Reebok打造的「蛋黃哥」Instapump Fury鞋款，目前已經正式登陸日本atmos官網，售價為日圓20,000元（約台幣6,000元），喜歡該鞋款設計的朋友，可以下單囉！

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