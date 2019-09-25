腿粗還有分種類！脂肪、水腫或肌肉型　瘦腿方式全不同

▲擁有一雙細直美腿，身材比例看起來會更好。（圖／翻攝IG@babebani、@miyoshi.aa）

編輯／Amamda

不論高矮，只要擁有一雙纖細筆直的美腿，身材比例就是多加好幾分，所以不管瘦不瘦，腿都不能粗！但想瘦腿可不是少吃多做運動就一定能成功的，還要先了解自己的小粗腿是什麼類型，針對粗腿原因對症下藥，才能有效改善腿部線條，朝向美腿邁進。

▲脂肪型雙腿而言，最好的瘦腿方式就是減脂。（圖／翻攝IG@babebani）



1.脂肪型



脂肪型其實也就是「肥肉型」，用手捏腿肉，很輕鬆就可以捏起來，而且捏起來手感軟軟的、鬆垮，即使不用手擠壓也能看到明顯的橘皮組織，這就是典型的脂肪腿。

這類型的瘦腿方式很簡單，就是減脂。運用有氧運動和重訓無氧運動並行，減脂並鍛鍊肌肉，建議再搭配飲食調整，讓減脂效果更好。

▲運動後一定要認真做好伸展，平時也可以多拉伸，就不怕變成肌肉腿。（圖／翻攝IG@applekim2）



2.肌肉型



用手捏腿肉有點難捏起，腿部肌肉很明顯，且緊繃粗壯，自然站立時小腿肌肉形狀短而寬，且能明顯看到大腿前側的股四頭肌和後側的股二頭肌的分界線。但其實大部分女生的肌肉腿都不是真正的肌肉腿，而是肌肉密度不夠大和脂肪並存，或是運動後沒有做好伸展運動放鬆肌肉導致。

一般來說，腿部肌肉發達的人，大都是曾有過一陣子的固定運動經歷，像是舞蹈、體操或田徑等，因為肌肉是有記憶性的，就算中途曾中斷了訓練或運動，肌肉萎縮變小，但只要重新開始訓練，肌肉又會迅速歸位。

想要改善肌肉型雙腿線條，可從兩個方面下手。第一，在做力量訓練時，使用小重量、多次數的訓練；第二，不論是有氧或無氧，在所有運動結束後，一定要徹底做好伸展運動，放鬆並拉伸肌肉，尤其本來腿部肌肉就比較發達的人，更要多花點時間常做伸展，幫助拉長肌肉線條。

▲腿細的人也可能會遇到浮腫問題，可從飲食、幫助代謝的小運動來下手。（圖／翻攝IG@miyoshi.aa）



3.浮腫型



如果你按住小腿肚，鬆開後回彈的速度很慢，平時腿部也容易酸脹，那你的雙腿就是標準的水腫型。因為水腫容易堆積於下半身，尤其是腿部，最典型的特徵就是晚上睡前和早上起床時，腿圍有明顯變化，且每天下午開始雙腿就會開始水腫脹痛。

若是屬於浮腫型，要特別注意飲食，避免重口味食物，也就是飲食口味要清淡少鹽，減少鈉含量的攝取，另外可多吃一些有利排水祛濕的食物，像是燕麥、木瓜、紅豆、冬瓜等，或是紅豆水、黑咖啡也都能幫助消水腫。當然還可以透過像是空中腳踏車、剪刀腿等的小運動來幫助加速循環代謝，或是最簡單的靠牆抬腿，都可以幫助腿部血液回流。