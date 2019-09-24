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IKEA台北「快閃旅館」房間曝光　網友直呼：太時髦了好愛！

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▲IKEA,旅館。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA亞洲首間快閃旅館，9間房型在官網曝光。（圖／翻攝IKEA官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA亞洲首間「快閃旅店」明（9／25）即將在台北正式開張，11月底前飯店內的9間主題房，提供給民眾線上報名免費住，目前第一階段的名額已經搶光，準備在明天正式開幕見客，而其中9間房型也曝光，時尚、溫馨、雅痞與玩樂的風格通通有，還有網友留言表示：實在太時髦了好想住！

▲IKEA亞洲首間快閃旅館登陸台北。（圖／IKEA提供）

因應IKEA今年型錄的臥室主題，在台推出全亞洲首間「IKEA POP-UP HOTEL」，地點在民生東路一段，內部規劃包含新婚夫妻、同性伴侶、風格男、風格女、收藏家、新手爸媽、寵物飼主、一家大小、新鮮人9種房型，房間佈置也提前在網路上曝光。

▲IKEA,旅館。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA,旅館。（圖／翻攝IKEA官網）

▲新婚夫妻房。

▲IKEA,旅館。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA,旅館。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA,旅館。（圖／翻攝IKEA官網）

▲同性伴侶房。

大部分房型可入住1至2人，其他包括主題房型像新手爸媽則有父母與小嬰兒、寵物房型則有攀爬棒、遊戲空間等設計，讓入住者激發靈感，還有3口之家的家庭房，圓點壁貼跟專屬的遊戲角落是亮點。

▲IKEA。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA,旅館。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA。（圖／翻攝IKEA官網）

▲由策展人黃子佼設計的風格男子房。

▲IKEA,旅館。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA,旅館。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA,旅館。（圖／翻攝IKEA官網）

▲風格女人房。

甚至還有可入住4人的「新鮮人」房型，分開的起居與臥室空間，讓每人都保有隱私，且能在有限預算下提供居家佈置的新創意，希望透過一夜的實際體驗，能在自家空間擁有更多的新想法。

▲IKEA,旅館。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA,旅館。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA,旅館。（圖／翻攝IKEA官網）

▲收藏家房型。

▲IKEA,旅館。（圖／翻攝IKEA官網）

▲快樂飼主房。

目前第一梯次的開放報名已經額滿，第二梯次將從10／1開放線上報名，宜家卡卡友登入後選擇房型、日期，並分享想入住的理由便完成申請，IKEA將憑申請資料評選入住者，入選民眾在時限內使用信用卡線上支付500元訂金，且將在實際入住後17至24個工作天內全額退還。

▲IKEA,旅館。（圖／翻攝IKEA官網）

▲一家大小房，適合3口之家。

▲IKEA,旅館。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA。（圖／翻攝IKEA官網）

▲策展人魏如萱設計的新手爸媽房。

而沒申請到的民眾，其旅館2樓也陳設出與入住房一模一樣的規劃，開放一般民眾參觀，即使沒有入住也能感受實際的臥室情境，啟動自己臥室的佈置開關。

▲IKEA,旅館。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA,旅館。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA,旅館。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA,旅館。（圖／翻攝IKEA官網）

▲可4人同住的新鮮人房型。

關鍵字：

IKEA, IKEA POP-UP HOTEL, 快閃旅館, 快閃飯店, 房型
fashion.net

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