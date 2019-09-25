各地面膜差別大！台灣追求服貼度、韓國重成分　日系主打超多精華

▲台日韓面膜特色各不同，台灣面膜最重視服貼度。(圖／翻攝IG@yoonara_mood)

記者張毓容／綜合報導

台灣人有多愛敷面膜？根據調查，台灣每年敷掉的面膜高達上億片，說面膜是台灣人不可或缺的保養品都不為過。而台灣人最愛用的面膜品牌除了MIT本土品牌外，日系、韓系面膜人氣也居高不下，仔細比較，原來日系、韓系面膜和台灣面膜特色大不同。

MIT的台系面膜最重視服貼度，持續在面膜膜布材質下功夫，力求觸感柔順、輕薄服貼，近年來更有許多品牌紛紛開發生物纖維面膜，不僅親膚性佳、服貼度高，材質輕薄，同時又保有豐沛精華液，邊敷做事都沒問題。

▲日系面膜追求含有大量精華液。(圖／翻攝IG @dhc_official_jp)



日系面膜則重視精華品質，追求面膜所含之美容精華液含量要奢華，常見主打「大量精華液」、「超濃厚」等字樣的面膜，近來則有許多廠商推出添加精油的療癒系面膜，讓消費者敷臉同時達到紓壓效果。此外，日系面膜重視季節感，常於各季推出限量限定款，不論是日本當地或海外，都會引發搶購風潮。

▲韓系品牌面膜重成分，主打效果媲美醫美等級。(圖／翻攝IG @bilbo_park)



而身為醫美大國，韓國廠商所開發的面膜，多為訴求成分、效果媲美醫美等級的保養面膜，並針對各種功效打造專屬配方。此外，韓國行銷力強，常根據當下流行元素，推出吸引消費者的限定包裝。



其實不論是MIT或日韓面膜，都可嘗試看看，找出適合自身膚質的面膜，並搭配正確步驟及使用頻率，才能打造出健康滋潤、白裡透紅的迷人春肌。

▲PS美美妍 3D修修緊緻彈力面膜，7片/盒，NT$399。(圖／品牌提供)



PS美美妍為台灣韓國合作製造，結合兩地優點，並針對台灣女性生活習慣與肌膚困擾，運用有高滲透吸收功效的珍珠微導膜，打造出3款不修片美肌面膜。其中3D修修除了添加益生菌複合物，更加入魚子精華、蠶絲蛋白，可安定平衡並提拉緊緻肌膚。

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▲CHIFURE 集中保濕精華面膜，4枚入，NT$319。（圖／品牌提供）



日本高人氣平價品牌CHIFURE除了彩妝厲害，保養也大受歡迎，像是這款保濕面膜富含滿滿CHIFURE美容液，添加玻尿酸與海藻糖成分，雙效集中深入角質層保濕，讓肌膚水潤，上妝超透亮。



▲AHC積雪草修護親膚面膜，21g x 4片，NT$600。（圖／品牌提供）

蘊含高濃度積雪草精華，可舒緩乾燥脆弱肌膚不適，強化屏障力以穩定肌膚健康狀態，使用親膚網紗面膜，透氣服貼，可幫助精華液滲入肌膚。

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