肌膚亮白超有感！　皮膚科醫師：皮秒雷射前留意「4件事」

▲白皙透亮的肌膚是女孩們的夢想。（圖／翻攝IG/nozomisasaki_official，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

斑點、暗沉悄悄上臉怎麼辦？一白遮三醜是台灣女性根深蒂固的觀念，皮膚科醫師黃郁菁表示，「白煮蛋」般的無瑕肌膚是女生的夢想，期待肌膚亮白無斑點，除了塗抹美白產品，雷射療程也是另一種方式。

▲卸妝正素顏狀態，肌膚依然透亮不暗沉。

女生的面子問題，包括毛孔、痘疤、暗沉、斑點等膚色不均，現階段的皮秒雷射可以解決，和以前的傳統設療程比起，皮秒能解決多種膚況問題，且恢復期較短，術後結痂不明顯、退紅速度快、色素沉澱機率較低，是目前除斑美白新選項。



皮秒雷射擁不同波長，可應用在各種斑點，不論是淺層雀斑、曬斑、深層斑點或是最難解決的肝斑，都能發揮不錯的效果。皮秒雷射的脈衝治療時間短，能夠有效率地破壞皮膚中的黑色素，不易產生多餘的熱能散逸，大幅減少以往雷射治療對肌膚組織可能的連帶熱傷害。

▲雷射之後，防曬功夫一定要做好。

一次除斑的效果大約是傳統雷射2~3次效果，而且反黑機率較低，因此近年來很受歡迎。雖說術後好照顧，但還是有四項事情需要留意，像是皮膚敏感時勿進行皮秒療程、為減少對角質層的刺激，療程前後1周皆要停止使用美白保養品、術後1周要特別加強保濕及防曬，以減少皮膚「反黑」機率、術後4~6周才能進行下一次療程，讓角質層修復完全，過於頻繁恐造成皮膚敏感。

▲多攝取蔬菜水果，對美肌大有助益。

黃郁菁醫師表示，不論有沒有做醫美療程，應在平常做好保養，基礎保養如防曬及保濕，再透過雷射定期調理膚質，最後可補充抗氧化食物及產品進行體質調理，就能擁有健康漂亮的皮膚。

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