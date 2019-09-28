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護唇膏擦心酸？唇部保養3大NG迷思　磨砂膏可能過度去角質

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▲護唇膏擦心酸？唇部保養3大NG迷思。（圖／翻攝ig）

▲健康水嫩的雙唇，讓整個人氣色都變好。(圖／翻攝IG@goyounjung)

記者張毓容／台北報導

「明明有擦護唇膏，嘴唇怎麼又乾燥脫皮了？」「唇紋、唇色暗沉，只能靠厚重的口紅遮掩嗎？」擁有健康水嫩雙唇是所有女性的期盼，也因此不論有無化妝習慣，幾乎人人都有擦護唇膏的習慣。

皮膚科醫師蔡依倫指出，雖然有越來越多人知道保濕對唇部保養的重要性，但仍常出現以下3種NG護唇觀念，越做越錯，導致唇部困擾無法有效改善。快來看看這些錯誤唇部保養迷思，你中了幾項？

▲護唇膏擦心酸？唇部保養3大NG迷思。（圖／翻攝ig）

▲過度去角質或隨意撕除死皮，會破壞嘴唇表面的保護機制。(圖／翻攝@cherie_flavor)

NG 1：過度去角質或隨意撕死皮

對於唇部出現的乾燥死皮，有許多人常會不自覺的動手撕除，或是為了進一步達到唇部滑嫩美觀，頻繁使用唇部去角質產品，這些行為都會破壞嘴唇表面脆弱的保護機制，進而加速內層的水分散失，讓嘴唇落入乾燥脫皮、暗沈與唇紋產生的惡性循環。

蔡醫師建議，對於唇部保養，應該護角質而非去角質。可透過厚敷護唇產品強化外層的保濕、等待軟化的死皮自然脫落，並選擇具深度滋養效果的護唇產品，滋潤並提升唇部肌底的保水力。

▲護唇膏擦心酸？唇部保養3大NG迷思。（圖／翻攝ig）

▲雖說現在的潤唇膏、唇蜜大都有添加唇部保濕、保養精華，但也含有許多可能會刺激唇部的成分。(圖／翻攝IG@romandyou)

NG 2：潤唇膏可代替護唇產品

許多女性偏好使用潤唇膏、唇蜜遮蓋原有唇色並代替護唇產品，然而，口紅、唇蜜屬於「彩妝產品」，鎖水滋潤的保養效果較弱、也無法實際改善真實唇色，甚至，口紅、唇蜜裡常見的石化合成色素、香精以及其他不必要的成分添加，都可能刺激唇部、造成更多唇部負擔。

蔡醫師表示，唇部護理應選擇成分單純的護唇產品，避免唇部過敏刺激，而以植物來源油為基底的護唇品，是較好的選擇。

▲護唇膏擦心酸？唇部保養3大NG迷思。（圖／翻攝ig）

▲想養出健康水嫩美唇，除了外部鎖水，更要注意內部滋潤。(圖／翻攝IG@laneige_kr)

NG 3：唇部保養有塗護唇膏就夠了

蔡依倫醫師指出，一般護唇膏以提供外部鎖水保護功能為主，所選用油性成分多停留在唇部表面，對於短暫改善唇部乾裂問題，或許已足夠，然而要長期改善唇部乾燥、脫皮，只有外部鎖水功能是不夠的，還需添加能夠深入滋潤唇部角質、具營養價值的植物性油脂，才能從內滋潤修護、達到更長效的保濕水嫩效果。

蔡依倫醫師提醒，唇部保養其實並不困難，只要避免錯誤護理觀念，回應肌膚原生需求，以有效的植物油萃成分提供內外兼具的保濕、修護效果，是成就裸唇之美的關鍵。

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關鍵字：

護唇, 唇部, 保養, 唇部保養, 秘訣, 迷思, NG, 錯誤觀念, 護唇膏, 去角質, 磨砂膏, 潤唇膏
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