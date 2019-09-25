側睡也中槍！ 7個養成皺紋壞習慣，你做了幾個？

▲生活中一些壞習慣，可能都是加速老化的原因。（圖／翻攝自IG/aoi186）

編輯 / Lily

換季肌膚變好乾，一仔細看卻發現額頭上的細紋開始作亂，人家都說皺紋讓人好顯老，尤其是眼睛的紋路更是容易出賣年齡。老化、日曬、作息不正常與長期缺水是皺紋形成主因，但以下這些壞習慣更容易促使紋路生成，不可不防！

大笑

生活中一些過度表情會使皺紋生成，大笑或是做鬼臉原來都隱藏危機，因為臉部表情由肌肉控制，長期重複臉部動作，這些臉部表情都會牽動皮膚造成動態紋，最好再轉化為不可逆的靜態紋。

皺眉頭

很多人都說心情差會容易變老，這句話一點都沒錯，若是你常唉聲嘆氣且不自覺皺眉，都會拉扯臉部肌膚，像是眉間的川字紋就是這樣產生。

用手托腮

有時候像這種習慣性的反射動作，最要不得！有時候看東西時，習慣性的托腮會擠壓或拉扯到單邊肌膚，長時間下來會引起肌膚鬆弛，進而形成皺紋、魚尾紋。

揉眼睛

換季或是眼睛不適時，常常會不自覺揉眼睛，要知道揉眼睛也是會過度拉扯眼周肌膚，脆弱的眼周膚質很薄，容易變鬆弛，很容易顯老。

睡姿不正確

側睡或是趴睡也會加速皺紋生成，長期這樣睡會壓迫雙頰和下巴，甚至會拉扯到額頭，抬頭紋和側面線條失守是初老最常見的現象，如果可以的話，仰睡是最好。

過度清潔肌膚

清潔很重要，但過度清潔會使肌膚變乾，甚至會帶走保護肌膚的油分，長期過度的拉扯或是缺水，乾紋一不小心就會冒出來。

吃太多甜食

攝取過多甜食會導致醣化，破壞肌膚上的膠原和彈性蛋白，產生皺紋與一連串的老化問題。

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