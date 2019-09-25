巴黎時裝周／賈靜雯捧Dior大腿若隱若現　秀智露美背拚了

▲模特兒在樹木環繞的秀場中展示2020春夏新裝。（圖／翻攝Dior官網）

記者陳雅韻／綜合報導

歡迎來到Dior森林！Dior創意總監Maria Grazia Chiuri與巴黎城市觀景師及植物學家Coloco合作，於2020春夏秀場裝飾164顆樹，藉由打造這片綠意探討永續發展，而秀上的樹木將迅速被移植至城市中，她特別點出這些樹不單只有歐洲樹種，而是多種類，象徵對多元的大自然致敬。



▲賈靜雯穿蕾絲洋裝看秀，美腿若隱若現。（圖／翻攝alyssachia IG）

▲秀智露美背看秀成為焦點。（圖／翻攝skuukzky IG）

這場大秀吸引不少影后級人物捧場，包括奧斯卡影后茱莉安摩爾與珍妮佛勞倫斯、法國影后伊莎貝雨蓓都現身力挺Dior；亞洲女星代表則有Angelababy、賈靜雯、南韓女星秀智等。

▲同為奧斯卡影后茱莉安摩爾（左）與珍妮佛勞倫斯現身捧場。（圖／翻攝Dior IG）

首次參加Dior大秀的賈靜雯穿上Dior蕾絲透膚洋裝亮相，一雙美腿若隱若現，微露性感；秀智則不畏巴黎秋意，穿著露背禮服現身，成功吸睛；而與品牌合作多年的Angelababy則包緊緊，靠一抹紅唇與洋裝上的紅色細節相呼應。

▲法國影后伊莎貝雨蓓（左）與Angelababy都是座上賓。（圖／翻攝Dior IG）

這場從場景布置到服裝設計都受好評的Dior大秀，透露創意總監Maria Grazia Chiuri對環境保護與大自然的關懷，她特別走訪位於巴黎的國立自然歷史博物館，從乾燥保存的稀有植物花朵尋靈感。

▲植物圖案成為2020春夏最搶眼的裝飾。（圖／翻攝Dior官網，以下同）

▲Maria Grazia Chiuri依然呈現她標誌性的輪廓。

因此在2020春夏秀上，可見她標誌性的輪廓如方正剪裁的外套、垂墜的長褲、長袖並帶有恰到好處的透明感洋裝，各以大地色系或花朵植物圖案點綴，款款都是實穿好看的設計，被評為值得投資的一季。

▲長洋裝輔以花朵植物刺繡，仙氣飄飄。