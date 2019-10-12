周末走出煩悶都市！全台5間超美「森林系」咖啡廳　放鬆心情、隨拍隨美

網美們，簡約夢幻的打卡景點是否已經拍到膩了呢？這周末儂編帶妳遠離塵囂，來一趟充滿芬多精的叢林式享受！沒有了車水馬龍的吵雜，烏煙瘴氣的汽油煙，這5家隱身在台灣的森林系咖啡廳，不僅餐點兼具視覺與味蕾的衝擊，綠叢環繞幽靜舒適的環境氛圍，讓人彷彿置身小清邁！



陽明山｜19號咖啡館

陽明山就像台北人的後花園，春天賞花，冬天摘海芋，四季的浪漫都集結在這裡 ~ 而這家隱身在陽明山上的《19號咖啡館》，四周環繞著山壁、樹叢，這家以懷舊歐式老房改建的咖啡廳，用半開放式的格局，讓顧客彷彿坐在山林中享受芬多精的SPA療程。它療癒又紓壓的下午茶空間，絕對是妳周末偷閒的最佳秘密基地！



▲（圖／angela_yu0820@ig）



喝著咖啡，耳邊伴著蟲鳴鳥叫，多麼極致的享受啊！《19號咖啡館》除了有360度環繞山景，老闆還很用心，就連電影《第凡內早餐》中的復古汽車、電話亭都搬上山！如果覺得坐太久，還能沿著叢林小徑漫步，來場森林系浪漫約會，女孩們！還不快拖腦公帶妳去！



《19號咖啡館》

地址 : 台北市士林區菁山路131巷19號

電話 : 02 2861 9088

營業時間 : 週一至週日 AM11:00 - PM20:00



新竹｜Z café

儂編沒有在騙妳，這不是南美洲雨林景觀，這是新竹人的世外桃源！位於新竹尖石山區的景觀咖啡廳《Z cafe》透明的挑高落地玻璃窗一眼望去一覽無遺的叢林景觀，在這喝杯熱咖啡耗一下午，一整周的煩悶都沿消雲散。茂密的綠叢景致，讓儂編還有種身在電影中的野生動物園的感覺呢～



《Z cafe》

地址 : 新竹縣尖石鄉錦屏村8鄰那羅42-1號

電話 : 03 584 2156

營業時間 : 週一/週二/週六/週日 AM11:00 - PM18:00



彰化員林｜右舍咖啡

偷偷跟妳說，儂編的夢想就是和男友坐在法國街頭的浪漫櫥窗邊喝杯咖啡聊是非，那些夢中的理想約會景點，不用花錢坐飛機，現在在台灣也能享受這種被綠叢、藤蔓環繞的野性景致！藏身在彰化員林的《右舍咖啡》，以簡約文青的木質裝潢襯托窗外隨著四季變換的山林景色，伴著美景，坐在大片落地窗前，差點以為自己化身韓劇女主角。



▲（圖／nonstoplooking@ig）



店內除了有二樓挑高式別緻景觀書房，一樓爬滿藤蔓的大片櫥窗，也美的讓人想多拍幾張！別看《右舍咖啡》只有一身皮囊，老闆對於咖啡和餐點也是很講究的呢！香濃手沖咖啡配上獨家手做甜點，帶點韓系秋意浪漫的用餐氛圍，周末約會的秘密武器就看這招了。



《右舍咖啡》

地址 : 彰化縣員林市萬年路三段67號

電話 : 04 836 4864

營業時間 : 週一至週日 AM8:00 - PM18:00



高雄｜奧斯汀人文咖啡 Austin coffee

這間真的美得太過分！最近身邊的朋友一一飛泰國，獨留在台灣的妳是否覺得悶呢？這間號稱高雄小清邁的景觀咖啡館《奧斯汀人文咖啡》，用舊式老房改建，圍繞座位四周的綠叢，讓妳一踏入店內就有種走進清邁的荒野感受。倚畔在小湖邊的竹編涼亭座椅，配上店內私房泰式料理，誰說度假一定要大老遠飛出國呢？



▲（ 圖／chloelife@ig）



網美們真的都很會拍！充滿度假氛圍的《奧斯汀人文咖啡》搭上點點洋裝和小草帽就是這麼對味～草屋、藤蔓加上坐立在水池上的竹涼亭，每一個角落都超好拍！雖然說半開方式的用餐環境對夏天來說是一大酷刑，但為了美照，再熱也要在橋上拍一張再走。



《奧斯汀人文咖啡》

地址 : 高雄市小港區立群路100號

電話 : 07 806 8088

營業時間 : 週一至週日 AM10:00 - PM22:00



恆春｜樹夏飲事

受夠了都市的喧囂，不妨往南走，感受一下南島風情吧！別小看這間倚靠著斷垣殘壁的咖啡廳，它最近可是IG熱門打卡景點之一呢！走訪一趟墾丁，這間《樹夏飲事》可不能錯過，隨興的落石堆，襯著透明玻璃窗，四周的荒漠景致，好像來到南美洲的荒野大平原，帶點美式野性叢林風的它，除了有著獨特的餐點風格，房屋上頭的鳳凰樹，還會隨著季節有不同風貌呢 ~



▲（圖／yiyeon1688@ig、dezhi_w@ig）



廢墟獨有的粗曠，配上金屬和玻璃的俐落感，不僅店外的視覺衝突讓人很難不停下腳步多看一眼，店內挑高的天花板，自然陽光灑落在桌面上，舒適愜意的氛圍讓人心頭也暖暖的。看膩了都市中一成不變的高樓大廈，這周末就帶上姊妹們感受一下純樸踏實的野性生活！



《樹夏飲事》

地址 : 屏東縣恆春鎮恆西路12-21號

電話 : 0928 568 099

營業時間 : 週一/週二/週六/週日 AM10:00 - PM18:00

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路



編輯整理 吳孟軒



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