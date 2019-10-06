美國推出用「噴」的雪碧！好喝又好玩　網：能喝的殺蟲劑？

說起汽水，除了可樂，你最有印象是哪款汽水？是不是很有存在感的雪碧呢？今次的主角正是跟可樂一樣極具名氣的汽水雪碧。但它並非一般的雪碧，而是美國推出最新的「BORN TO RFRSH-SPRAY SPRITE」噴霧裝雪碧！又能喝又能玩，到底是多愛玩才會想出來的創意！



能喝的殺蟲劑

新產品令許多網友樂翻天，有網友說：「這噴霧瓶太像殺蟲劑了！」「跟我用的殺蟲劑長得一模一樣啊！」儂編就覺得，顏值這麼高又好喝的殺蟲劑，請給我來一打！也有網友超級期待雪碧這款新品。對於這款雪碧噴霧罐，你們的反應又是如何？



全新噴霧裝

全新推出的噴霧裝雪碧不單在外型上帶來新鮮感，就連罐外的包裝圖案也是經過精心挑選。插畫樣式的包裝除了寫上「Sprite」和是次主題「BORN TO RFRSH」外，更以街頭塗鴉作背景，表現出與別不同、年輕化的形象，連哥吉拉都被雪碧給征服了，令人有一種可以隨心所欲地暢飲，又可以當作噴霧來作畫的感覺。



喝汽水 是一種文化

雪碧利用宣傳片、海報、戶外活動等多種媒介進行整合行銷傳播，融合電子音樂、塗鴉、復古和蒸汽波等藝術表現手法，展現了美國青年街頭文化風格。整個風格看起來就像是一群朋友相處融洽，雪碧正是把他們連繫在一起的媒介。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／plan9media



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