Dappei／跟韓妞學初秋穿搭　3件外套款式讓你優雅整個秋

文字。 圖片／Dappei

隨著季節進入秋天時刻，在這個換季的尷尬期裡，如何才能營造理想的衣著樣貌？不妨先將衣櫃裡塵封許久的幾件外套重新拿出穿搭，為初秋連結嶄新風格的時髦氣息，想知道有哪些必穿的款式？一起跟著韓妞們挑選以下 3 件款式，透過萬年不敗的必備單品，使日常呈現不一樣的多變 Look。

＃薄針織外套



以輕薄質料為主的細針織外套，非常適合早晚溫差大的秋季穿著，不論是單穿或外搭的搭配方式，都能駕馭與眾不同的韓系風格，例如以單穿加短裙營造氣質女孩的形象，或者內搭素色上衣呈現層次豐富的注目度。

＃西裝外套



不分四季皆可著用的西裝外套，今年更流行 oversize 剪裁的輪廓，彷彿將男友外套穿上身一樣，給人一股慵懶率性的感受，選擇背心、平領上衣混搭寬褲，同時提升帥氣十足的氣勢魅力。

＃長版風衣



每到秋天一定會回歸穿搭的長版風衣，是時尚人士最愛的風格單品，尤其是陷入衣著靈感缺乏時，隨性披上就能傳達深刻的時髦品味，再利用入門的造型技巧，以 TEE + 牛仔褲便能演繹簡約休閒的街頭個性。

Dappei 結語：

在來不及購買新衣之前，你也正在煩惱換季時，該怎麼表達新感覺的衣著氣息嗎？不妨嘗試看看以上 3 款外套，從薄針織、西裝、長版風衣外套，使日常製造出多樣變化的韓妞造型吧。

文字編輯：Layla Chen

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