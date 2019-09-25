fb ig video ETtoday search mobile

【奧斯塔羅】另一半喜歡我什麼優點呢？

> >

▲另一半喜歡我什麼優點呢？。（圖／奧斯塔羅提供）

戀愛中的朋友
總會好奇另一半喜歡你哪樣優點
好奇對方怎麼會願意和你在一起

所以如果你也有伴
不如和奧斯老師一起來測測看
另一半喜歡我什麼優點吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，另一半最滿意你的努力與積極，因為這樣的牌組代表努力與付出，不難發現你是個認真的人，並且面對自己在意的事情或目標時，總是全力以赴，不過，適時的提醒自己滿足與滿意會是相當大的重點，因為你容易將自己逼急，所以奧斯建議要在調整一下，畢竟，這樣的感受對方也會察覺喔！

牌ll

選到這組牌的朋友，另一半最滿意的是你察言觀色的能力，這樣的牌組代表良好的觀察能力與臨危不亂的能力，可以輕易發現你不是容易慌張的人，並且面對突發狀況或問題時，總是能快速的解決問題與處理狀況，而這樣的優點也是另一半最滿意的，畢竟，在你的身旁時，只要有狀況你就都能妥善處理，所以另一半也會感到非常安心喔！

牌lll

選到這組牌的朋友，那懂得尊重的能力不只另一半，就連周遭朋友都感到相當滿意，因為這樣的牌組代表尊重、體貼及互相，代表的你最在乎的就是給人的感覺，因為你尊重每位朋友的想法與感受，不過，前提是對方也要給你相同的尊重，畢竟，尊重與互相才是最基本的待人之道。

牌lV

選到這牌組的朋友，你的容易滿足與知足，是另一半最感到滿意的，因為這樣的牌組代表滿意與不追求，可以發現在現實生活中的你，都能夠因為小確幸就高興許久，畢竟，你知道對許多事情感到不滿足，反而會累上自己，所以你便懂得滿足於現況，並且因為這樣的個性，讓另一半覺得你是個善解人意的人，而這樣的優點是相當棒的，奧斯建議要繼續保持喔！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占

關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 塔羅, 運勢
fashion.net

熱門文章

米蘭時裝周／GUCCI壓軸大秀竟然停電　李聖經變學生妹美翻天

星．上妝／《說好不哭》三吉彩花獨鍾玫瑰色　YSL賣到缺貨

巴黎時裝周／賈靜雯捧Dior大腿若隱若現　秀智露美背拚了

一秒變頂級召喚師！LV替《英雄聯盟》世界大賽打造「冠軍獎盃手提箱」

63億元高級珠寶來襲　GRAFF巨鑽質量驚人

木村光希米蘭首秀獻給FILA　露大長腿超模感爆棚

HOT・Stuff／舒淇也有收藏H＆M　Conscious Exclusive禮服要開賣啦！

POLO熊打橄欖球！男友穿上RALPH LAUREN「復古校園風」一秒變可愛

打掃家裡敷一片剛剛好、低頭切菜也不會掉　用面膜的3個完美時機

Apple Watch 5愛馬仕版本來了！絲巾錶帶超有哏

ET Fashion

推薦閱讀

網公認「怕老婆俱樂部」星座男Top 3！水瓶就愛女強人、第一名馬上嫁

最容易閃婚的4大星座！天秤懶得做抉擇、牡羊不管問題先結再說

小心越敷越老！避開5個致命錯誤，別讓「面膜」做白工

延長手機壽命比換iPhone 11更實際！6大壞習慣「從不關機」最致命 安格斯12星座一周運勢9/23-9/29　牡羊、雙子、天蠍愛情運來了！ FOREVER 21宣布退出日本「關閉14間門市及網店」　香港唯一店也歇業 女孩們買過最後悔的5種商品　讓我們越過跌倒的前人聰明購物 IKEA台北「快閃旅館」房間曝光　網友直呼：太時髦了好愛！ 蜘蛛女開大絕「胸型全透視」！坎達兒珍娜魚尾裙拼場　網：她完勝 f(x)前成員Luna自畫「銀色妝」上台嚇壞網友　撞臉《還願》紙紮人　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面