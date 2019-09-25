【奧斯塔羅】另一半喜歡我什麼優點呢？

戀愛中的朋友

總會好奇另一半喜歡你哪樣優點

好奇對方怎麼會願意和你在一起

所以如果你也有伴

不如和奧斯老師一起來測測看

另一半喜歡我什麼優點吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，另一半最滿意你的努力與積極，因為這樣的牌組代表努力與付出，不難發現你是個認真的人，並且面對自己在意的事情或目標時，總是全力以赴，不過，適時的提醒自己滿足與滿意會是相當大的重點，因為你容易將自己逼急，所以奧斯建議要在調整一下，畢竟，這樣的感受對方也會察覺喔！

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選到這組牌的朋友，另一半最滿意的是你察言觀色的能力，這樣的牌組代表良好的觀察能力與臨危不亂的能力，可以輕易發現你不是容易慌張的人，並且面對突發狀況或問題時，總是能快速的解決問題與處理狀況，而這樣的優點也是另一半最滿意的，畢竟，在你的身旁時，只要有狀況你就都能妥善處理，所以另一半也會感到非常安心喔！

牌lll

選到這組牌的朋友，那懂得尊重的能力不只另一半，就連周遭朋友都感到相當滿意，因為這樣的牌組代表尊重、體貼及互相，代表的你最在乎的就是給人的感覺，因為你尊重每位朋友的想法與感受，不過，前提是對方也要給你相同的尊重，畢竟，尊重與互相才是最基本的待人之道。

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選到這牌組的朋友，你的容易滿足與知足，是另一半最感到滿意的，因為這樣的牌組代表滿意與不追求，可以發現在現實生活中的你，都能夠因為小確幸就高興許久，畢竟，你知道對許多事情感到不滿足，反而會累上自己，所以你便懂得滿足於現況，並且因為這樣的個性，讓另一半覺得你是個善解人意的人，而這樣的優點是相當棒的，奧斯建議要繼續保持喔！

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