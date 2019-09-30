2019首爾9個新打卡景點　天國的階梯、愛之樹讓你美照拍不完

身為首爾旅遊愛好者的你，明洞、弘大、南怡島⋯⋯等這些耳熟人知的觀光勝地應該早已去膩了吧？！但南韓的美妝、衣服、歐巴真的讓人很想再去首爾，到底還有哪些新地方可以去呢？別擔心，儂編在這已經幫大家搜羅2019首爾必去新景點！趕快趁這些地方還沒被外國觀光客佔據，來一趟新鮮的首爾之旅吧！



＃奧林匹克公園孤獨的樹（나홀로나무）

▲（圖／su.j1n1@IG）



位於奧林匹克公園內，被選為公園內「九景」之一的六景「孤獨的樹」，為什麼會有這樣如此詩意的名稱呢？其實就是因為它周邊並沒有其他樹木陪伴，只有自己一棵昂然地佇立在一大片長滿嫩綠或是鋪上皚雪的草地上⋯⋯但這幾年來它不再孤單了！愈來愈多韓國情侶、大學生、遊客前來拍照，乾淨的背景就是好拍啊～

《景點資訊》

地址：서울특별시 송파구 올림픽로 424

營業時間：05:00～22:00



＃天國的階梯

▲（圖／nolljuhui@IG,jhnn___@IG）



這個夢幻的白色階梯位於一間在全羅南道谷城咖啡店「Café Cielo」，2019年4月27日開始試營業。雖然剛開業不久，但就因為店內有一條純白的長階梯，讓這間咖啡廳在國內聲名大噪！但儂編在這提醒大家，拍照的時候記得不能越過階梯上標示的安全線，避免發生意外！

《景點資訊》

地址：Café Cielo （카페 씨엘로）전남 곡성군 겸면 마전리 957-5

營業時間：12:00～21:00



＃扶餘聖興山城 愛之樹（부여 사랑나무）

▲（圖／ssohye_jo@IG）



這顆「愛之樹」位於忠清南道的扶餘郡的聖興山，可別小看它！這顆愛情之樹可是國寶級的歷史遺跡，樹齡約400年，有很多韓劇曾在這裡取景，現在則是很多情侶會去朝聖的景點，在夕陽西下天空被渲染成橙色漸層時，是最佳的拍攝時間點，雖然交通比較麻煩，但有機會一定要去一次！

《景點資訊》

地址：충청남도 부여군 임천면 성흥로97번길 167



＃夏路樹街（샤로수길）

▲（圖／jj_eong_24@IG,un_sooo@IG）



有去過首爾的人一定知道新沙洞林蔭大道是一個充滿著精緻咖啡店、美食店及設計師品牌服飾店的知名觀光聖地，而最近有一個跟林蔭大道很像、漸漸興起的熱門地點，那就是夏路樹街 ！夏路樹街是由首爾大學正門的裝置藝術「샤」與林蔭大道「가로수길」結合成的字，意指跟林蔭大道一樣漂亮的路 ，在這裡有許多獨特飲食，是一個非常特別的巷弄，此外這裡有很多適合一個人用餐的餐館，所以即使一個人來這裡也不用擔心用餐問題。



＃望遠市場（망원시장）

▲（圖／hih_noohhsh@IG）



來到望遠洞有一個絕對不能錯過的地方！那就是望遠市場，望遠市場是一個能夠充分感受到傳統市場魅力的地方。比起去一些觀光景點，儂編相對喜歡來這些更能貼近當地人日常生活及飲食文化的地方，望遠市場自1975年成立至今，仍然是麻浦區的婆婆媽媽們最愛來逛的傳統市場！

▲（圖／im_sooki@IG）



市場內主要販售蔬菜、乾貨、水果、肉類魚類等生鮮，各種美味小吃當然少不了，其中最具代表性的就是辣炒年糕炸雞啦！重點是這裡的物價相當平易近人，從第一攤吃到最後一攤都不為過！

《景點資訊》

地址： 서울특별시마포구포은로8길14

營業時間：10:00～21:00



＃厚岩洞（후암동）

▲（圖／mj_smj_@IG,nostress_602@IG）



位於淑大入口站與首爾站中間的小區，厚岩洞有非常多充滿感性又特別的咖啡廳，其實這裏曾是日據時期的地區，後來美軍解放這區後四處避難的難民開始聚集於此，這裡還曾被認為是首爾最貧窮落後的地方，但在2010年開始，不少咖啡店看準租金便宜，將日式老房子改建成具有特色的商店。獨立書店、餐廳等紛紛開業，扭轉過往印象。這裡遊客不多，假如你想感受舊日、韓式風情，不妨來此走走！



＃延南洞（연남동）

▲（圖／dearest.moi@IG,y.hyel@IG）



在弘大3號出口的延南洞被稱為「文青社區」，雖然延南洞已經算是有一點遠離了熱門的逛街地區，但不少年輕一族會選擇在這邊聚會，雖然延南洞看起來不大，卻也是五臟俱全，有各式各類的店舖，不同主題的咖啡廳、特色餐廳、花店、復古玩具店、文具雜貨店等等，而那些隱藏在巷弄之間的壁畫，人氣也是很高呢！



＃大邱馬飛亭壁畫村（마비정벽화마을）

▲（圖／zerodragon38@IG,a_lot_of.cotton@IG）



大邱的馬飛亭壁畫村因為《Running Man》而聲名大噪，馬飛亭壁畫村主題圍繞當地住家的日常生活，當初設計就是希望讓人看了容易產生共鳴，從入口處就有許多呈現早期農村景象的壁畫，同時也保留了早期的水井、大鍋、農業器具，不只當地人覺得親切，外國遊客也能感受其復古的風情。雖然平日遊客不多，但每到假日上山的路還會因此塞車。

《景點資訊》

地址：대구광역시 달성군 화원읍 본리리



＃大邱E-world

▲（圖／favorit.day@IG,y.o____o.n@IG）



韓劇《舉重妖精金福珠》劇中兩人約會的遊樂園就在大邱E-world，E-world是南方唯一的遊樂園，山上的83塔更是大邱地標，來83塔不僅可以品嘗塔內的美食餐廳、到幻覺藝術博物館以錯視原理拍出許多有趣的照片外，還可以試試膽量玩高空彈跳。另外，值得一提的，還有前幾年新設置的全國最高自由落體，夜晚點燈的景象也成為大邱第二地標。其中，每年春天的夜櫻慶典更是重頭戲，吸引超多人前來朝聖。

《景點資訊》

地址：대구광역시 달서구 두류공원로 200 (두류동)

營業時間：10:00～22:00

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

編輯整理：林奕辰

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