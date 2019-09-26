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【奧斯塔羅】年底前有望告別單身嗎？

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▲年底前有望告別單身嗎？。（圖／奧斯塔羅提供）

隨著時序再度入秋
濃濃的孤單氣息顯得強烈
渴望結束單身嗎？
下半年是否有機會遇到好對象

所以今天奧斯就要和你一起來看看
年底前有望告別單身嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，年底前要結束單身的機會不算低，但奧斯要提醒你，這樣的牌組代表速食戀愛或貪圖歡樂，雖然年底前結束單身機會是高的，但也很快就朝分手的方向發展，所以出現的桃花多半是爛桃花為主，甚至只有想和你有肉體上的歡愉，因此奧斯建議抽到這組牌的朋友，一定要秉持寧缺勿濫的想法，才會比較好喔！

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選到這組牌的朋友要稍稍留意一下了，時間越往年底推，你對愛情的渴望程度會越來越高，並且因高度的戀愛熱情，促使了你對愛情的步伐，因此這樣的牌組要結束單身的機會並不低，甚至有相當高的機會遇到一見鍾情的對象，不過，你在愛情世界中似乎沒那麼主動，所以接下來一定要調整你的行動力，因為這樣才會有所斬獲。

牌lll

選到這組牌的朋友，若想要結束單身就比較難了，畢竟，這樣的牌組代表原地不動與不易改變，所以結束單身的機會並不高，不過，這樣的牌組也代表財運機會，所以在職場或是在財運方面都還不錯，因此奧斯建議選到這組牌的朋友，不如將注意力轉移到工作方面，因為這將有機會為你帶來不錯的發展與金錢狀況。

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選到這組牌的朋友，結束單身的機會是滿高的，這樣的牌組代表戀愛締結與情感合作，接下來你的桃花運勢真的不差，因此奧斯建議選到這組牌的朋友，若真想結束單身的話，下半年一定要出去認識新對象，或許就有機會遇到未來的情人。若你問我的桃花會從哪方向來，奧斯偷偷透露給你知道，這樣的牌組所帶出的桃花多半來自朋友方面，所以多安排和朋友聚會或是出門走走吧！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 塔羅, 運勢
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