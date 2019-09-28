明星默默上腳的「小白鞋」4品牌　凱特王妃、Kendall Jenner也愛穿

說起夏天必不可少的單品，「小白鞋」絕對在清單上！簡約設計不退流行，白色又不和任何色系打架，趕時間時套上它絕不出錯。連平時穿慣正裝華服的凱特王妃（Kate Middleton），在休閒場合也少不了一雙小白鞋，說到這是不是也開始好奇，到底是哪個品牌擄獲了王妃的心？

▲（圖／popsugar）



日前凱特王妃出席切爾希花展（Chelsea Flower Show）卸下正式裝束，套上棕色寬褲、腳下踩的正是一雙小白鞋，上身搭配雕花白襯衫，看上去神清氣爽，整個人也年輕不少！

▲（圖／getty images）



若你以為凱特王妃選擇的品牌是一雙上萬的高端精品，那你就錯了！凱特選穿的是來自「Superga」的經典款小白鞋，若有follow歐美品牌的你肯定不陌生，親民的價格你我都能負擔得起，款式也毫不遜色！除了凱特王妃的愛牌之外，接下來也挑選了三個風格各異的品牌，率性、簡約、精緻都有，趕快找到你的命定白鞋吧！



紐約小眾品牌 Kendall Jenner也愛穿｜Kenneth Cole

▲（圖／Kenneth Cole、footwearnews）



小白鞋可以說是歐美穿搭的標誌單品，不少大明星在日常穿搭也時常著用，金家小妹坎朵珍娜（Kendall Jenner）就鍾愛紐約品牌「Kenneth Cole」家的小白鞋，不管是和短版上衣、牛仔褲做休閒搭配，又或是在西裝褲下中和穿搭的正式感，小白鞋都能派上用場～



低調也能穿出好品味｜Common Projects

▲（圖／pinterest）



早在幾年前，Common Projects乾淨俐落的設計、義大利鞋廠製造車縫的高品質，就在歐美名人圈掀起一陣炫風，雖然新進品牌輩出，但Common Projects依然備受寵愛。品牌鞋款最大的特色是在鞋跟側面鑲有一串數字，代表鞋款編號、尺寸及顏色，成為了它的正字標記，沒有醒目的LOGO，卻能讓人們記住它。



率性制霸街頭｜Vans

▲（圖／The Trend Spotter、Vans）



Vans一向是潮流人士和熱愛街頭文化的子民們必追鞋款，似乎已經超越品牌本身，成為特定生活態度的象徵。即便Vans聯名款百百種，但賣最好的總是看不膩的基本款，鞋櫃裡怎能沒有一雙？有別於Kenneth Cole、Common Projects較為精緻的氣質，穿上Vans更顯率性，我們都是在街頭徜徉的男孩女孩。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路



編輯整理｜龐惠君

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