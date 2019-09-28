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知名度≠時尚，15個IG翻紅小眾品牌　超模貝拉哈蒂德也成粉絲

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現在的年輕人每一個都想在穿搭上與眾不同，在IG上越來越多新銳品牌受到大眾注意，加上電子商務平台的蓬勃發展，要買一個與眾不同的品牌也不像過去這麼難，因此除了我們常在各大百貨公司中常見的 Gucci、Dior、Luois Vuitton 等一線精品外，現在在社交媒體上這 15 個品牌也造成熱議！如果想穿出與眾不同的風格妳一定不能不認識他們！

Jacquemus

▲▼ 品味不該止於精品！不想撞衫、撞包？你該認識這15個IG翻紅品牌。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／Jacquemus）

這個品牌最近因為一個小到只能裝零錢的包而聲名大噪，西蒙波特雅克慕斯（Simon Porte Jacquemus）出生於南法小鎮，設計風格少了許多過於奢華的元素，自然優雅又帶點幽默感的設計，讓他很快就擄獲許多人的心，連Chanel 前創意總監卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）都曾對他讚譽有加！

Ganni

▲▼ 品味不該止於精品！不想撞衫、撞包？你該認識這15個IG翻紅品牌。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／Ganni）

如果妳覺得妳對歐洲品牌已經夠熟識的話，那不妨發覺一下北歐地區的品牌，來自丹麥的 Ganni 近期絕對是街拍常客，在日常的服裝中做有趣的剪裁及變化，讓妳每天穿出門的衣服不再這麼無聊。

By Far

▲▼ 品味不該止於精品！不想撞衫、撞包？你該認識這15個IG翻紅品牌。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／By Far）

以前我們都覺得方頭鞋子可能奶奶在穿的，這個保加利亞來的品牌就是有本事讓他很時尚！從包鞋到涼鞋皆用方頭設計，鞋跟上以中低粗跟為主，在穿著上舒服舒適外，也有一種優雅內斂的感受。

Attico

▲▼ 品味不該止於精品！不想撞衫、撞包？你該認識這15個IG翻紅品牌。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／Attico）

在義大利這個走沒幾步就會看到精品創始店的國家，如果還能有後起之秀受到注意，那想必未來絕對是最搶手的品牌，由義大利街拍部落客 Giorgia Tordin i 和 Gilda Ambrosio 所創立的 Attico，兩人除了是時裝周街拍的焦點外，也身兼造型顧問，懂得讓鏡頭注意到自己的特質，也影響了自身的品牌，如果需要一個浮誇跑趴的單品，那你絕對可以在 Attico 上找到。

Réalisation Par

▲▼ 品味不該止於精品！不想撞衫、撞包？你該認識這15個IG翻紅品牌。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／Réalisation Par）

有一種女孩妳感覺她自帶陽光，皮膚曬成健康迷人的小麥色，搭配一件絲質的連身洋裝，給人舒適的感覺，以上的形容就是在說來自澳大利亞的 Réalisation Par，讓女孩展現自然的一面卻不失個性，這便是該品牌最具特色的設計。

Paris Texas

▲▼ 品味不該止於精品！不想撞衫、撞包？你該認識這15個IG翻紅品牌。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／Paris Texas）

鞋子永遠不嫌多，但妳買過浮誇款嗎？如果已經受夠任何基本款不起眼的鞋子設計，那 Paris Texas 絕對會讓妳動心，除了恨天高的鞋跟，不走安全牌的配色及鞋面設計，讓 Paris Texas 一夕間成為許多街拍部落客的心頭好。

Nanushka

▲▼ 品味不該止於精品！不想撞衫、撞包？你該認識這15個IG翻紅品牌。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／Nanushka）

來自匈牙利的 Nanushka，清新自然的設計風格，讓每個少女都宛如夏天裡的一顆薄荷糖般，除給人舒適的氣息外，還能在妳腦海裡留下深刻的印象。

Saks Potts

▲▼ 品味不該止於精品！不想撞衫、撞包？你該認識這15個IG翻紅品牌。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／Saks Potts）

與剛剛介紹的 Ganni 同樣來自丹麥，但風格上卻天差地遠，Saks Potts 善於設計皮草大衣，近年來因為大膽拼色設計受到許多人的喜愛，穿上 Saks Potts 的服裝上街，很難沒有人不注意到妳。

Rotate

▲▼ 品味不該止於精品！不想撞衫、撞包？你該認識這15個IG翻紅品牌。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／Rotate）

去年剛推出的品牌 Rotate，已經在許多電商悄悄上架！充滿派對及晚宴感設計的服裝風格，適合追求極佳拍照效果的女孩，想在 Instagram 賺到一些讚數？那請快下單 Rotate。

Rowen Rose

▲▼ 品味不該止於精品！不想撞衫、撞包？你該認識這15個IG翻紅品牌。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／Rowen Rose）

復古味十足的 Rowen Rose 是由年僅 23 歲的 Emma Rowen Rose 所成立，對於穿搭很有想法的她，在百無聊賴的套裝設計裡做出有趣的線條變化，如果你恨透上班一成不變的成套打扮，那 Rowen Rose 可以為妳找到一套與眾不同的套裝。

Rixo

▲▼ 品味不該止於精品！不想撞衫、撞包？你該認識這15個IG翻紅品牌。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／Rixo）

位於倫敦的 Rixo，善於將 70 年代的英倫元素找回，並加入當代摩登的設計風格，讓一件服裝看似復古，但卻擁有時下的流行元素。

Rejina Pyo

▲▼ 品味不該止於精品！不想撞衫、撞包？你該認識這15個IG翻紅品牌。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／Rejina Pyo）

如果妳覺得韓系服裝，就像是在台北東區後巷逛的那些的話，那你應該看看 Rejina Pyo，由南韓設計師所設計，從小受到在時尚產業工作的母親所影響，Rejina Pyo 對於時尚有極高的敏銳度，他的設計不過於誇張，但有卻富有特色，讓品牌很快就成為許多人的最愛。

The Line by K

▲▼ 品味不該止於精品！不想撞衫、撞包？你該認識這15個IG翻紅品牌。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／The Line by K）

怎麼樣性感的很高級？The Line by K 有答案！這個來自 LA 的的品牌，有許多低胸、貼身及露背的設計，但設計師精準的在面料及設計上做最好的拿捏，讓服裝即便有點性感，但也不流於低俗。

Orseund Iris

▲▼ 品味不該止於精品！不想撞衫、撞包？你該認識這15個IG翻紅品牌。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／Pinterest）

因為一款可外穿的馬甲塑身衣，讓該品牌瞬間爆紅！由來自紐約的設計師 Alana Johnson 所設計，將馬甲元素放入其中，帶點前衛又性感的風格讓 Bella Hadid 跟 Kylie Jenner 都成了他的粉絲。

Anemone

▲▼ 品味不該止於精品！不想撞衫、撞包？你該認識這15個IG翻紅品牌。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／Anemone）

近日在 Instsgram 受到關注的 Anemone 多元化的比基尼設計，讓妳不管是性感路線，還是保守女孩，甚至想靠造型取勝的人都能在這裡找到妳的命定款！

如果妳擔心撞衫，上述的15個品牌絕對可以讓妳免除這個煩惱～

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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