Dappei／小資女上班最實搭「白襯衫」　4穿法教你營造微性感

文字。 圖片／Dappei

上回 Dappei 介紹了如何從面料及剪裁挑選、穿著法來降低白襯衫的正式感，相信有許多搭黨上班需要穿著襯衫，既然避免不了，不如就好好學習將白襯衫搭配到淋漓盡致，就算必須天天穿白襯衫當制服，還是可以打扮的多變又好看，讓上班心情不要太厭世！

▎西裝寬褲 LOOK

拜託搭黨們一定要試試西裝寬褲搭上白襯衫，看看那個氣勢，看看那雙腰以下就開始的長腿，修身到不行，西裝寬褲就是米蘭達等級的狂妄啊，搭上跟鞋氣勢更加倍，但就算搭球鞋也掩不了鋒芒，是最適合跟客戶談判之時的搭配。

▎百褶裙 LOOK



搭編一直覺得大家沒把百褶裙當作衣櫃常備款有點可惜，百褶裙一般給人太過少女的浪漫形象，但其實百褶裙也可以穿得很學院跟帥氣，但又保有女生的柔美，例如用百褶裙搭上白襯衫就是最好的例子，讓知性的白襯衫平衡百褶裙的少女感，而百褶裙的垂直百褶，能夠讓你有視覺拉長的效果，非常顯高又修飾。

▎皮革窄裙 LOOK



許多女孩不敢嘗試皮革窄裙，覺得太高調狂野，但不妨試試搭配白襯衫，馬上讓整體穩重許多，也可以保留皮裙的酷勁，如果下班要直接去派對狂歡，可以在白襯衫裡穿一件辣妹背心，下班就能直奔場地開始你的 Party Time 啦！

▎窄管褲 LOOK



雖然近年大勢是寬褲，但窄管褲還是很需要的，窄管褲來搭上白襯衫不但展現了女生的性感曲線，整體穿搭幹練又俐落，如果你是扁屁股的女孩，可以選擇屁股有口袋設計的窄管褲，如此便有些微的提臀效果，也能讓扁屁股看起來比較有份量，而像圖中穿上與褲款同色的尖頭靴，同色 + 尖頭這個小技巧可以讓你的雙腿有無限延伸的奇效。

Dappei 結語：

白襯衫真的跟白 TEE 一樣好搭又百變，但是穿成變身的小安或是米蘭達都是一線之隔的事，所以還是要好好搭配啊，搭編私心覺得搭皮裙很帥氣，不知道搭檔最愛哪種 LOOK？

文字編輯：Sofie

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