Dappei／《返校》王淨私服穿搭超百變　小露性感、氣勢時髦都難不倒

文字。 圖片／Dappei

在 2019 年 9 月上映的驚悚電影《返校》女主角王淨，在《鬥魚》、《你的孩子不是你的孩子：茉莉的最後一天》兩部片都有著驚艷的演出，甚至因為《你的孩子不是你的孩子：茉莉的最後一天》而入圍 54 屆金鐘獎女配角，王淨擁有人人稱羨的精緻五官，臉更是迷你的不可思議，根本是可遇不可求充滿靈氣的演員，還在國中時期便出了小說，因此還擁有作家的身分，而王淨的私服穿搭也很有個性，就跟 Dappei 一起來學習吧！

▎LOOK 1



同樣是休閒直筒褲，王淨將其穿出兩種風格，左圖米色細肩帶配上米色穆勒帆布鞋，不但整體色系質感清新，也充滿慵懶的知性感，而右圖配上寬鬆的黑色 OVERSIZE TEE，踩上百搭小白鞋，便一秒變身街頭酷妹，TEE 上的圖樣讓素面穿搭有了變化，並利用側背包增加街頭感。

▎LOOK 2



一件黑色短袖襯衫配上軍綠傘裙，就是跳脫乖女孩框架的裙裝造型了，在搭上同色系的厚底鞋顯腿長，不但讓整體色系和諧，也因為色調一致而讓整體有碩長的效果，厚底鞋是小隻女視覺 +10 cm 的秘密武器！傘裙款式很適合上身較窄而腰臀較豐腴的 A 型身材，凸顯你的腰線之外，也將臀部隱藏起來，記得裙子長度切忌落在小腿肚最粗的部位，這樣一來會更顯腿粗。

▎LOOK 3



王淨的穿搭風格非常多變，除了以上兩種街頭穿搭，優雅甜美也難不倒她，黑色蕾絲的削肩背心配上粉嫩的長裙，將女孩亦剛亦柔的多面風貌完全展現，低調地綻放性感，要注意，雖然削肩背心能凸顯女孩纖細的肩膀與鎖骨線條，但若是有副乳困擾的女孩，削肩背心絕對是 NG 單品。

▎LOOK 4



女孩的衣櫃絕對必收一件西裝外套，氣勢跟氣質面面俱到，不論裡面穿什麼，只要套上一件西裝外套便能應付各種場合，圖中為最修飾身形的中長版西裝外套，各種身高身形都很適合，微微 oversize 讓她隨便看起來都在拍時尚大片。

▎LOOK 5



復古 Mom Jeans 搭上條紋 TEE 便是簡約經典的休閒搭配，踩上小白鞋更添清新，將 TEE 紮入褲中露出腰線劃分好身材比例，Mom Jeans 的剪裁也更顯腿長，寬鬆 TEE 拉成斜肩小露性感，牛仔褲的刷破設計讓整體更有造型感。

Dappei 結語：

王淨真的長的好精緻阿，而且文筆又好好有才華，其實王淨的穿搭都不難，風格又很多變有許多可以學習的地方，就繼續期待王淨更多作品，也祝福她金鐘順利！

文字編輯：Sofie 圖片來源：IG@_ginglebellaaa

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