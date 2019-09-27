Dappei／「白襯衫」關鍵在面料剪裁！每個女孩都該學會拒絕嚴肅、尋求質感穿法

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如果要說女孩從生活中哪些時刻覺得自己長大了，大概是衣櫃中掛上白襯衫開始，對於很多事都還懵懂之時，一件白襯衫是面對未知的安全牌，高中時穿上白襯衫參加大學甄選面試，大學時站上講台發表自己的大學畢業論文，畢業後當然也少不了一件白襯衫當作面試工作的戰袍。

白襯衫有一種力量，穿上它彷彿戰鬥指數也跟著無限上升，長大後更是發現白襯衫的深度，能利用不同材質、款式、剪裁穿出百變風格，因應任何場合，如果你老是把白襯衫穿得正經八百，那千萬要看 Dappei 整理的這篇白襯衫大全。

▎面料

面料絕對是影響白襯衫特性的首要關鍵，白襯衫面料大致分為以下幾種，其一為較為硬挺的棉與化纖混紡材質，是最適合正式場合的面料，也最能展現專業感。其二為緞面材質，質地光滑有微微光澤，給予人一種華麗、奢華感，許多女孩會畏懼這種材質，深怕自己無法駕馭落於老氣，其實只要款式、質感挑選得宜，緞面材質的表現張力很大，能夠讓你看起來非常精緻又優雅。其三為雪紡材質，質地柔軟透氣，垂墜度好且不易皺，有飄逸感因此有著較為淑女的形象，是小資女最常著用於日常上班的材質。最後是麻料材質，透氣佳又輕薄，能夠快速吸濕排汗，很適合夏季，常著用於休閒、度假之時。

▎剪裁款式



一般來說，合身的白襯衫予人較為專業、正式的形象感，而寬鬆的 oversize 則較為休閒慵懶，若是襯衫有荷葉邊、宮廷袖的設計，也會給人較為正式的感覺。

▎穿法



想要降低白襯衫的正式感，也可以透過穿法跟搭配術解決，在穿著上，胸前的扣子不要扣滿，打開兩、三顆露出胸口，就能即刻擁有女生最美的鎖骨，展現若隱若現的嫵媚感，而袖子不妨捲至手肘處或是直接往肘處推高，也能稀釋正經感。若是款式允許，也可以將襯衫往後拉露出雙肩，或是穿斜一邊露出單邊肩膀營造隨興、慵懶感。

Dappei 結語：

搭編覺得每個女孩一定都要學會白襯衫的穿搭法，它絕對是一件能夠展現你各種面向的單品，投資起來穩賺不賠，下篇會介紹白襯衫的休閒搭配提案，記得準時收看！

文字編輯：Sofie

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