日本男生換季怎麼穿？只要一件背心輕鬆完成初秋造型　

進入九月下旬，也慢慢開始有了秋氛的感受，早晚偏涼加上舒適的平均溫度，不禁讓人開始想在穿搭上來些變化了。

一件背心就可完成初秋的層次造型

擺脫容易趨於單調的夏日搭配，秋天正是可以陸續開始嘗試層次推疊的時刻了，而在眾多營造層次感的單品中，或許選用穿脫方便又能增添造型感的「背心」會是不錯的選擇。除了直接罩在輕薄的夏、秋裝外，到了寒冷的冬季亦能繼續沿用，穿著在厚外套內更可顯出多層次的造型。如果說，入秋時刻最推薦大家購買的高 CP 質造型單品，確實非背心莫屬。

以下，我們便整理了多套來自日本穿搭客的示範，不妨一起來看看他們是如何利用背心，輕鬆地穿出初秋時刻的好感造型吧！

機能背心穿搭

帶點機能感的背心，大概是許多男士在夏日便會選用的單品。除了可以沿用夏季的搭配方式外，到了秋季不妨嘗試看看將短袖 Tee 替換為薄長袖的 T-shirt，即便是輕鬆休閒的穿搭，也能透過一件背心替整體更添變化感。

比起寬大、不拘的穿衣方式，若想要讓整體更加俐落、有精神的話，不妨將上身衣襬扎進褲頭裡，比例看起來會更好許多。最後再以飾品、墨鏡、腰帶等配件作點綴，於細節處展演出個人的品味調性。

針織背心穿搭

接著到了 10 月或 11 月時則不妨換穿看看針織背心吧！今年不論男女生皆相當流行針織背心，建議在尺寸選擇上挑選較為寬鬆的 size，不要讓整體看起來過於合身，而淪於不時髦的呆板印象。針織背心除了具備適當的保暖性外，在穿搭方面也十分不受侷限，不論是襯衫還是薄長袖 TEE 皆相當適合作為內搭使用。

但比起襯衫，筆者更推薦大家今年秋冬選擇薄長袖的 T-shirt 與針織背心一起穿搭，能同時營造出氣質優雅 mix 隨性的日常樣貌。

Photo : WEAR

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