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初秋，日本男子服飾店員最愛「軍裝寬褲」　穿對直接帥一季

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軍事風格一直是男裝設計中不可或缺的元素，從機能性、版型到細節還原總有千百種詮釋軍裝的樣貌。相較於過去流行強調窄身版型的軍裝，現今許多品牌所設計的軍裝則改為利於日常活動的寬鬆褲型。而這樣的回溯反而能與寬鬆的穿搭方式完美搭配，讓全身穿著更富日常感並流露出個性與悠閒兼具的穿搭氛圍！

軍褲穿搭 1

軍褲。（圖／WEAR）

軍綠色調、兩側雙口袋及扎實縫線呈現了軍事元素的粗獷樣貌，寬鬆褲身輪廓忠實還原原先便於活動的目的外，更讓現代服裝的搭配上擁有了更加休閒的日常風格。無論搭配格紋或素面長袖襯衫都相當合適，雅緻氣質中又散發出不羈的男性魅力！

軍褲穿搭 2

軍褲。（圖／WEAR）

有別利用深藍短袖或是純白亨利領長袖上衣也能完美搭出不同的整體造型，雖然軍褲一直給人某種特定時代感的粗略印象，但依舊無損與現代服裝做搭配所呈現的好感度。不僅顯示出軍褲的百搭，也體現了不同時代美感的協調。

軍褲。（圖／WEAR）

軍褲穿搭 3

軍褲。（圖／WEAR）

如同先前提過的襯衫搭配，寬鬆軍褲的休閒質感也相當適合搭配短袖襯衫。藉由上身的格紋圖騰和素面下身呈現服裝對比，讓穿搭更富有層次及色彩。而短袖襯衫一向有著夏季活力的美好印象，若選擇開襟款式不妨再以草帽作為配件讓整體休閒風格更加完整。

軍褲。（圖／WEAR）

軍褲。（圖／WEAR）

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