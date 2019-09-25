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FOREVER 21宣布退出日本「關閉14間門市及網店」　香港唯一店也歇業

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記者鮑璿安／台北報導

快時尚退燒的悲歌之下，美國品牌FOREVER 21在今年（2019）陸續撤出台灣及大陸市場，官方先是駁斥破產傳言，一邊尋求資產重組方案，但仍舊停滯不前。今晨（25日），日本官方最新丟出震撼彈，下個月底所有商店，包括網路門市全面關閉，香港僅存、位於旺角的大店也無預警歇業，等於同時退出兩個市場。

▲Forever 21信義店開幕時相當風光。（圖／記者張一中攝）

▲美國品牌FOREVER 21開幕時相當風光。（圖／記者張一中攝）

快時尚產業大起大落的局勢之下，美國品牌FOREVER 21一再傳出破產危機，據福布斯資料顯示，在2017年的銷售額大跌14%至34億美元，虧損達4億美元。在全球擁有815家門市的FOREVER 21，因為高租金成本難以負荷，而購物的消費者一再銳減。眾多消息都紛紛指出，FOREVER 21準備申請破產，不過仍被官方否認，表示「會繼續大多數的美國商店。」

然而FOREVER 21卻在今早（25日）丟出震撼彈，聲明中寫下，「在下個月（10月）底前，將關閉日本所有14家商店以及網路商店，完全退出日本。」消息一出震驚各界，品牌在鼎盛時期，全日本共達22家門市，但是隨著快時尚和在線購物的競爭加劇，日本首間原宿門市先是關閉，而後在新宿、澀谷、大阪、福岡等地的14家商店，也在下個月底正式吹響熄燈號。

▲▼Forever 21正準備申請破產保護。（圖／資料照／記者張妤瑄攝）

▲FOREVER 21準備申請破產保護。（圖／資料照／記者張妤瑄攝）

事實上24日，位在香港唯一分店的旺角旗艦店也破天荒倒閉，不僅拉下鐵門，外觀上看來也將內部產品陸續撤走。來自美國的快時尚品牌FOREVER 21風光一時，2016年起開始不斷縮小門店規模，先後退出比利時、荷蘭、英國、德國等市場，在全球都面臨嚴峻局勢。

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關鍵字：

FOREVER 21, 快時尚, 美國, 破產, 倒閉
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