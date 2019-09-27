初代PS主機電子錶不到1000元就能入手　灰底彩色LOGO就是經典

編輯／Duke

現今所有主流遊戲都是透過PlayStation、X-Box或是電腦來遊玩，其中，由日本Sony公司開發的PlayStation遊戲機，推出至今已經到了第4代，中間經歷25個年頭，因此讓不少老玩家緬懷初代主機，然而，近日由英國禮品公司Paladone帶來的這款PlayStation電子手錶，或許能夠成為最佳的收藏品之一。

▲現今的主流遊戲都是透過PlayStation、X-Box或是電腦來遊玩。（圖／翻攝自X-Box官網、PlayStation官網）

▲Paladone帶來的一款以初代PlayStation遊戲機為原型製作的電子手錶。（圖／翻攝自Paladone官網）

由於年代久遠，所以市面上已經沒有太多完美無缺的初代遊戲機，而Paladone推出的PlayStation電子手錶，是一款完美複製初代遊戲機的手錶，除了擁有灰色透明的基底外，外觀上的彩色PlayStation字樣，更是讓人想起當時的感動，另外，此款電子手錶的操作非常簡單，僅分為左側按鈕的時間顯示以及右側按鈕的調整模式。

▲擁有灰色透明的基底。（圖／翻攝自Paladone官網）

▲彩色PlayStation字樣，更是讓人想起當時的感動。（圖／翻攝自Paladone官網）

▲左側的按鈕為時間顯示、右側的按鈕為調整模式。（圖／翻攝自Paladone官網）

雖然初代的PlayStation遊戲機已經沒辦法遊玩現在的遊戲，但卻相當適合作為收藏品，然而，這款PlayStation電子手錶便是最佳替代品，目前已於Paladone官網開放購買，售價為英鎊19.99元（約台幣780元）。

▲目前已於Paladone官網開賣。（圖／翻攝自Paladone官網）

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