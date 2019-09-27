fb ig video ETtoday search mobile

初代PS主機電子錶不到1000元就能入手　灰底彩色LOGO就是經典

> >

編輯／Duke

現今所有主流遊戲都是透過PlayStation、X-Box或是電腦來遊玩，其中，由日本Sony公司開發的PlayStation遊戲機，推出至今已經到了第4代，中間經歷25個年頭，因此讓不少老玩家緬懷初代主機，然而，近日由英國禮品公司Paladone帶來的這款PlayStation電子手錶，或許能夠成為最佳的收藏品之一。

▲PlayStation電子手錶。（圖／翻攝自Paladone官網、X-Box官網、PlayStation官網）

▲PlayStation電子手錶。（圖／翻攝自Paladone官網、X-Box官網、PlayStation官網）

▲現今的主流遊戲都是透過PlayStation、X-Box或是電腦來遊玩。（圖／翻攝自X-Box官網、PlayStation官網）

▲PlayStation電子手錶。（圖／翻攝自Paladone官網、X-Box官網、PlayStation官網）

▲Paladone帶來的一款以初代PlayStation遊戲機為原型製作的電子手錶。（圖／翻攝自Paladone官網）

由於年代久遠，所以市面上已經沒有太多完美無缺的初代遊戲機，而Paladone推出的PlayStation電子手錶，是一款完美複製初代遊戲機的手錶，除了擁有灰色透明的基底外，外觀上的彩色PlayStation字樣，更是讓人想起當時的感動，另外，此款電子手錶的操作非常簡單，僅分為左側按鈕的時間顯示以及右側按鈕的調整模式。

▲PlayStation電子手錶。（圖／翻攝自Paladone官網、X-Box官網、PlayStation官網）

▲擁有灰色透明的基底。（圖／翻攝自Paladone官網）

▲PlayStation電子手錶。（圖／翻攝自Paladone官網、X-Box官網、PlayStation官網）

▲彩色PlayStation字樣，更是讓人想起當時的感動。（圖／翻攝自Paladone官網）

▲PlayStation電子手錶。（圖／翻攝自Paladone官網、X-Box官網、PlayStation官網）

▲左側的按鈕為時間顯示、右側的按鈕為調整模式。（圖／翻攝自Paladone官網）

雖然初代的PlayStation遊戲機已經沒辦法遊玩現在的遊戲，但卻相當適合作為收藏品，然而，這款PlayStation電子手錶便是最佳替代品，目前已於Paladone官網開放購買，售價為英鎊19.99元（約台幣780元）。

▲PlayStation電子手錶。（圖／翻攝自Paladone官網、X-Box官網、PlayStation官網）

▲目前已於Paladone官網開賣。（圖／翻攝自Paladone官網）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

PlayStation, X-Box, 日本, Sony, 遊戲機, Paladone, 電子手錶, 英國禮品, 初代
fashion.net

熱門文章

米蘭時裝周／GUCCI壓軸大秀竟然停電　李聖經變學生妹美翻天

星．上妝／《說好不哭》三吉彩花獨鍾玫瑰色　YSL賣到缺貨

巴黎時裝周／賈靜雯捧Dior大腿若隱若現　秀智露美背拚了

一秒變頂級召喚師！LV替《英雄聯盟》世界大賽打造「冠軍獎盃手提箱」

63億元高級珠寶來襲　GRAFF巨鑽質量驚人

木村光希米蘭首秀獻給FILA　露大長腿超模感爆棚

HOT・Stuff／舒淇也有收藏H＆M　Conscious Exclusive禮服要開賣啦！

POLO熊打橄欖球！男友穿上RALPH LAUREN「復古校園風」一秒變可愛

打掃家裡敷一片剛剛好、低頭切菜也不會掉　用面膜的3個完美時機

Apple Watch 5愛馬仕版本來了！絲巾錶帶超有哏

ET Fashion

推薦閱讀

一旦愛上了就很專情的4大星座！天蠍除非被背叛　否則不輕易放手

天天滑手機的你最該看！5招眼睛保健小秘訣學起來

從「手機電量充電」看性格＆戀愛觀　20%看懂人心卻是愛情傻瓜

偷窺張鈞甯飯店性感照　全身包在布料下「黑色絲襪」讓男人秒淪陷 延長手機壽命比換iPhone 11更實際！6大壞習慣「從不關機」最致命 林依晨IG PO照30字曝好心酸　超暖善行粉絲狂讚：女神好棒　 凱特王妃再帶平價私房貨！1500元有找「飄逸寬褲」台灣買得到 2019周年慶保養組必買明星商品「加大容量版」　21個品牌一次盤點 網公認「怕老婆俱樂部」星座男Top 3！水瓶就愛女強人、第一名馬上嫁 巴黎直擊／張鈞甯胸側挖空鐵塔下看SAINT LAURENT　火辣拼嫩星歐陽娜娜　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面