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台灣小吃、羅浮宮名畫躍上Swatch　訂製錶最快15分鐘到手

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 ▲Swatch於台北101開設快閃店提供訂製錶服務。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

討厭撞錶的人注意了，你可以輕鬆製作一只個人專屬的Swatch了！品牌於台北101開設亞洲首家Swatch X You快閃店，從瑞士引進客製化機台，提供18種畫布供選擇，可自由選擇喜歡的圖案區塊，訂製個人專屬錶款，最令人興奮的是總部為台灣推出限定小吃畫布，而原本是巴黎羅浮宮快閃店限定的名畫畫布，也開放台灣消費者選擇。

▲▼ Swatch 。（圖／公關照）

▲台灣小吃限定畫布快閃店期間限時推出，在SWATCH上呈現濃濃台灣味。（圖／品牌提供，以下同）

Swatch X You定製服務從選擇錶殼、錶帶、錶扣、錶環等組件開始，逐步增加畫布款式，開放在官網訂製，但必須等待10天至14天才能交貨。此次於台北101 B1中庭開設至11月3日的快閃店，現場就能訂製並取錶，最快15分鐘就能完成一只個人化腕錶。

▲▼ Swatch 。（圖／公關照）

▲亞洲第一間Swatch X You快閃店登陸台北101，展期至11月3日。

操作的程序相當簡易，首先選擇喜歡的主題畫布，自動移動決定錶款圖案，緊接著挑機芯黑或銀色，再決定錶背是否印上13個英文字母以內的文字，最後送入瑞士運來、一次可打印16只錶的客製化機台印製。

▲▼ Swatch 。（圖／公關照）

▲可在主題畫布上任意滑動，找到最喜歡的畫布區塊製作創作個人錶款。

搶眼的畫布除了與世界各地藝術家合作的街頭風格、多彩幾何、自然印花系列，秋冬新款毛小孩圖騰也在其中，最特別的是Swatch特別為台灣設計台灣小吃限定畫布，你我熟悉的珍珠奶茶、鳳梨酥、芒果冰、滷肉飯等特色小吃都躍上畫布，今一發布立刻引來台北101的觀光客試玩。

▲▼ Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch X You訂製系列與法國羅浮宮共同合作，推出多款#SwatchXLouvre藝術畫布。

另一亮點是本屬羅浮宮限定的畫布，也開放台北快閃店訂製，由羅浮宮授權的文藝復興時期畫作《四季》、巴洛克時期《古羅馬長廊》、《拿破崙一世皇帝的加冕禮》與慶祝羅浮宮金字塔30周年的幾何藝術畫布，都能成為錶上精彩圖案，訂製一只3,950元。

▲▼ Swatch 。（圖／公關照）

▲全球獨家的羅浮宮藝術創意，1804年《拿破崙一世皇帝的加冕禮》也可印在錶上。

關鍵字：

Swatch, 台灣小吃, 羅浮宮, 訂製錶
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