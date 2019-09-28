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孫芸芸、陳庭妮火速入手！IG大熱包款Troupe「隨便擺拍都時尚」

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▲COACH。（圖／品牌提供）

▲孫芸芸PO出時尚街拍，身旁這一咖成亮點。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

名媛孫芸芸貴為時尚寵兒，身上用的背的總是備受矚目，最近大方秀出身穿低胸白色洋裝的照片電暈粉絲。不過仔細一看手上的包款卻意外眼熟，原來是COACH秋冬大熱手袋Troupe，除了孫芸芸，連藝人陳庭妮也淪陷，光是放在一旁都時尚破表。

▲COACH。（圖／品牌提供）

▲COACH。（圖／品牌提供）

▲孫芸芸拎起Troupe手袋貴氣十足，Carryall黑色款NT$27,800。（圖／品牌提供）

孫芸芸12日在IG上PO出私下街拍美照，清淡妝容配上白色洋裝，低胸剪裁小露深V，令粉絲眼前一亮，然而另一個焦點就屬手上這一咖，來自COACH秋季系列最受矚目的Troupe手袋。孫芸芸選擇了現代簡約的Carryall款，黑色霧面質地低調時尚，金色轉扣鑲嵌其中增添奢華感，孫芸芸時而提在手上擺拍，時而放在一旁當裝飾，濃濃的貴氣令人驚艷。

▲陳庭妮。（圖／品牌提供）

▲COACH。（圖／品牌提供）

▲COACH。（圖／品牌提供）

陳庭妮示範Tote黑白包款，經典黑色均NT$29,800。（圖／品牌提供）

除了Carryall，更有Tote及Crossbody 三種包型輪廓，以豐盈光澤的鵝卵石顆粒亦或是柔軟皮革為主、而內裡則為麂皮質材，看似厚重拎上手卻十分輕盈，像是藝人陳庭妮演繹的Tote黑白包款，流線方框構造、外型硬挺且側邊強調以立體凸面皮革，正好符合陳庭妮可愛中帶點帥氣的個性。 或是Crossbody 強調以轉扣閉合設計及顯明縫線，小巧造型實在難以抗拒。

▲COACH。（圖／品牌提供）

▲COACH。（圖／品牌提供）

▲Crossbody 強調以轉扣閉合設計小巧可愛，（依序）經典款NT$23,800；印花款NT$27,800。（圖／品牌提供）

Troupe手袋的設計靈感來自於1990年代Frame Bag，汲取當時最受歡迎的流線廓型及硬挺結構為創作概念，並將自由叛逆的美式精神注入其中。同時結合時下最夯的撞色手法、運用異色調又或者同色調深淺皮革，迎合日常的百搭造型；雙提把及可拆卸背帶設計，更可以一包多背法，CP值超高。

與此同時，比利時時尚包款Kipling邀請到大勢設計師Angel Chen陳安琪，為品牌設計全新秋冬包款圖案，在標誌性的包身上加入大膽新穎的設計，中西結合備受期待。

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關鍵字：

孫芸芸, 陳庭妮, COACH, Troupe
fashion.net

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