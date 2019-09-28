南韓BUTTER「酪梨寶寶」生活小物萌翻　環保杯、電腦包必收

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@butter_insta、@daisolife

今年「酪梨」忽然爆紅，不僅做成沙拉、料理好吃，也因為它富含可溶性纖維，能增加飽足感，成為健身、減重時的好食物，雖然酪梨本身長得綠綠、皺皺的，而且也不是大家都敢吃，但是卡通化的Q版酪梨沒有人不愛！圓圓的籽就像胖胖的肚子一樣，最近南韓雜貨品牌BUTTER也跟風推出了一系列酪梨生活小物～

►偷偷分享少女秘密！



在 Instagram 查看這則貼文 버터(BUTTER)（@butter_insta）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 17 日 下午 9:06 張貼

酪梨對切開之後的剖面莫名令人感到療癒，也成了酪梨的代表圖案，在上頭畫上了眼睛嘴巴Q度驟升！搭配上正夯的「酪梨綠」色，哪個少女抵擋得住？

這次南韓雜貨品牌BUTTER所推出的「酪梨寶寶」系列包含了多樣的生活用品，光是水杯系列就讓人心癢難耐，有附吸管的環保水杯與有提把的隨行杯，仔細看瓶身淡淡的酪梨綠色上還有像是果肉般不規則的花紋，透明瓶身的也非常有質感～

看來女孩們3C電器的收納產品要全部換一輪了！看看這個酪梨電腦包、小收納包有多可愛，就連拉鍊頭都是一顆小酪梨，電腦包還有分深綠與淺綠，能不心動嗎？

家居用品方面也有推出不同材質、功能的收納袋，以滿版的酪梨圖案設計為主，另外商品中最吸睛就是這個酪梨頭帶了吧！頭帶是女孩們梳妝、保養時的小法寶，戴上這酪梨頭帶還能有好心情呢～

想必此「酪梨寶寶」系列大概已經在南韓國內造成熱潮了吧，大家有機會到南韓旅遊別忘了去BUTTER碰碰運氣啊！

另外，南韓的DAISO大創也時常推出台灣不會販售的特殊系列，像是為迎接下個月的萬聖節，南韓大創近期推出了一系列的萬聖節商品，又可怕又可愛，讓大家花少少的錢也能營造滿滿的氣氛～

在 Instagram 查看這則貼文 다이소（@daisolife）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 23 日 下午 6:59 張貼

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