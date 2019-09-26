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林依晨IG PO照30字曝好心酸　超暖善行粉絲狂讚：女神好棒　

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林依晨出道 18 年，優質形象被譽為「零負評女神」，清新、氣質的形象深植人心，堪稱演藝圈的模範藝人代表。近期正在美國休假的她，就在 IG 透露和友人到加州海邊淨灘，多張照片自己都沒有入鏡，只是呈現淨灘時的畫面，默默為生態付出一份心力，許多網友看了都狂讚：「人美心也美！」

林依晨很小的時候父母就分開了，媽媽一個人辛苦扛起家計但也負債累累，18 歲時她為了幫弟弟換新電腦，參加第一屆「捷運超美女」比賽，因緣際會因此出道獲得冠軍，當時記者問她參賽的原因，她直言不諱地說是為了錢：「有 3 萬台幣呢，好像還有一堆百貨公司購物券。」

參加「捷運超美女」之後開啟了林依晨的演藝之路，同時她又考上政治大學韓文系，2002 年接拍電視劇《十八歲的約定》，便開始了邊上學邊拍戲的生活。為了省錢她不論到哪都只搭公車，平日又把劇組的飯盒打包回家，日子過得辛苦但她從來沒有怨言。

不分晝夜的拍戲讓家裡的經濟環境確實獲得改善，2008 年林依晨也憑《惡作劇 2 吻》奪下金鐘獎戲劇節目女主角獎，成為史上最年輕的影后，2012 年又以電視劇《我可能不會愛你》二度獲得金鐘獎戲劇節目女主角獎，隔年憑藉《蘭陵王》一劇正式開啟在大陸的演藝事業。

2014年聖誕節，林依晨與交往兩年的圈外男友林于超結婚，即使兩人常分隔兩地，感情依舊甜蜜蜜。對於做人進度，林依晨說現在只能「聽天由命」，她坦言也有到醫院做過檢查，「一切 ok，就等老天給我就好，現在只能隨緣。」

今年播出的古裝劇《小女花不棄》在兩岸三地大受歡迎，也讓林依晨重回熱搜榜，林依晨說，「花不棄」鬼靈機怪的部分和自己契合度很高，而她為了演出這個蓬頭垢面、大口吃肉大口喝酒的角色，也實際到台北車站觀察街友的生活，超認真的工作態度完全不愧對她「零負評女神」的名聲！

拍完古裝劇《小女花不棄》後林依晨就宣布停工，飛到美國跟老公享受婚姻生活，也專心調養身體好好醞釀生子計畫。17 日她在 IG 分享到海邊淨灘的照片，雖然沒有入鏡讓想念她的粉絲有點失望，但傳達出來的正面想法讓人認同到不行！

她在貼文中說到：「上個週末和朋友們去淨灘，海邊海裡分頭進行，收穫豐碩，開心，但也心酸⋯」話中有著環境遭到汙染的感嘆，實際的身體力行更是最好的示範，粉絲們都大讚：「女神好棒！」、「地球只有一個，我們要和依晨一樣好好愛地球！」。

事實上，林依晨今年初就曾對媒體提到「淨灘」是她 2019 年要完成的事項清單項目之一，現在看來完全不是說說而已，就連休息期間也在默默為環境保護付出，高知名度的她更有號召作用，讓所有人再次看見「晨神」的魅力。

林依晨一直以來給人溫暖療癒的感覺，除了可愛童顏外，私底下低調又充滿正能量的個性更是讓所有人都豎起大拇指。也希望林依晨在美國過著幸福的人妻生活啊，期待她的回歸！

文／柯夢波丹　圖／IG@林依晨、微博、《18歲的約定》劇照、《小女花不棄》劇照、《我可能不會愛你》劇照

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 林依晨
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