ASSCＸDHL聯名讓你當最潮快遞員　親民價格絕對買得起

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繼2019年與NEIGHBORHOOD展開春夏聯名合作後，來自美國的街頭品牌Anti Social Social Club（ASSC）再度出現最新力作，不過，這次聯名的對象不為任何一家服飾品牌，而是全球知名快遞公司DHL，其中，這次Anti Social Social Club到底會以什麼設計來呈現DHL的元素，下面就一起來看全球最潮的快遞員誕生吧！

▲Anti Social Social Club X DHL聯名系列。（圖／翻攝自IG@Anti Social Social Club）

透過Anti Social Social Club於9／24在官方IG發佈的貼文得知，這次與DHL的聯名系列，除了Anti Social Social Club既有的文字設計外，還將DHL的Logo置於正面，並以經典的黃色作為系列主軸，其中，雙方還加入了「50 Years Excellence. Simply Delivered.」，以代表DHL的快遞精神。

▲除了Anti Social Social Club既有的文字設計外，還將DHL的Logo置於正面。（圖／翻攝自IG@Anti Social Social Club）

▲加入「50 Years Excellence. Simply Delivered.」的名言，以代表DHL的快遞精神。（圖／翻攝自IG@Anti Social Social Club）

此次的Anti Social Social Club X DHL聯名系列，共發售帽T、T-Shirt、棒球帽以及配件，而配色則有黑、黃2色，預計將於台灣時間9／25的晚上11點正式登陸Anti Social Social Club全球官網，有興趣的朋友千萬別錯過。

▲共發售帽T、T-Shirt、棒球帽以及配件。（圖／翻攝自IG@Anti Social Social Club）

這其實不是DHL第一次與服飾品牌進行聯名，因為將DHL的元素發揮到淋漓盡致的Vetements才是開山始祖。而Vetements初次使用DHL的元素時，是以惡搞、翻玩的形式呈現於大眾面前，不過，2018年初Vetements便正式帶來與DHL的跨界聯名系列，並且主打黃、紅2色以及DHL Logo，但目前皆已售完，因此喜歡的朋友，不妨考慮購買Anti Social Social Club X DHL的聯名系列喔！

▲Vetements才是將DHL的元素發揮的淋漓盡致的開山始祖。（圖／翻攝自MR PORTER官網）

▲2018年初，Vetements便正式帶來與DHL的跨界聯名系列，。（圖／翻攝自MR PORTER官網）



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