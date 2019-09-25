fb ig video ETtoday search mobile

ASSCＸDHL聯名讓你當最潮快遞員　親民價格絕對買得起

> >

編輯／Duke

繼2019年與NEIGHBORHOOD展開春夏聯名合作後，來自美國的街頭品牌Anti Social Social Club（ASSC）再度出現最新力作，不過，這次聯名的對象不為任何一家服飾品牌，而是全球知名快遞公司DHL，其中，這次Anti Social Social Club到底會以什麼設計來呈現DHL的元素，下面就一起來看全球最潮的快遞員誕生吧！

▲Anti Social Social Club x DHL。（圖／翻攝自IG@Anti Social Social Club、MR PORTER官網）

▲Anti Social Social Club X DHL聯名系列。（圖／翻攝自IG@Anti Social Social Club）

透過Anti Social Social Club於9／24在官方IG發佈的貼文得知，這次與DHL的聯名系列，除了Anti Social Social Club既有的文字設計外，還將DHL的Logo置於正面，並以經典的黃色作為系列主軸，其中，雙方還加入了「50 Years Excellence. Simply Delivered.」，以代表DHL的快遞精神。

▲Anti Social Social Club x DHL。（圖／翻攝自IG@Anti Social Social Club、MR PORTER官網）

▲除了Anti Social Social Club既有的文字設計外，還將DHL的Logo置於正面。（圖／翻攝自IG@Anti Social Social Club）

▲Anti Social Social Club x DHL。（圖／翻攝自IG@Anti Social Social Club、MR PORTER官網）

▲加入「50 Years Excellence. Simply Delivered.」的名言，以代表DHL的快遞精神。（圖／翻攝自IG@Anti Social Social Club）

此次的Anti Social Social Club X DHL聯名系列，共發售帽T、T-Shirt、棒球帽以及配件，而配色則有黑、黃2色，預計將於台灣時間9／25的晚上11點正式登陸Anti Social Social Club全球官網，有興趣的朋友千萬別錯過。

▲Anti Social Social Club x DHL。（圖／翻攝自IG@Anti Social Social Club、MR PORTER官網）

▲Anti Social Social Club x DHL。（圖／翻攝自IG@Anti Social Social Club、MR PORTER官網）

▲Anti Social Social Club x DHL。（圖／翻攝自IG@Anti Social Social Club、MR PORTER官網）

▲Anti Social Social Club x DHL。（圖／翻攝自IG@Anti Social Social Club、MR PORTER官網）

▲Anti Social Social Club x DHL。（圖／翻攝自IG@Anti Social Social Club、MR PORTER官網）

▲共發售帽T、T-Shirt、棒球帽以及配件。（圖／翻攝自IG@Anti Social Social Club）

這其實不是DHL第一次與服飾品牌進行聯名，因為將DHL的元素發揮到淋漓盡致的Vetements才是開山始祖。而Vetements初次使用DHL的元素時，是以惡搞、翻玩的形式呈現於大眾面前，不過，2018年初Vetements便正式帶來與DHL的跨界聯名系列，並且主打黃、紅2色以及DHL Logo，但目前皆已售完，因此喜歡的朋友，不妨考慮購買Anti Social Social Club X DHL的聯名系列喔！

▲Anti Social Social Club x DHL。（圖／翻攝自IG@Anti Social Social Club、MR PORTER官網）

▲Vetements才是將DHL的元素發揮的淋漓盡致的開山始祖。（圖／翻攝自MR PORTER官網）

▲Anti Social Social Club x DHL。（圖／翻攝自IG@Anti Social Social Club、MR PORTER官網）

▲Anti Social Social Club x DHL。（圖／翻攝自IG@Anti Social Social Club、MR PORTER官網）

▲2018年初，Vetements便正式帶來與DHL的跨界聯名系列，。（圖／翻攝自MR PORTER官網）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

AntiSocialSocialClub, 聯名, NEIGHBORHOOD, DHL, 快遞, 帽T, T-Shirt, Vetements, 翻玩
fashion.net

熱門文章

米蘭時裝周／GUCCI壓軸大秀竟然停電　李聖經變學生妹美翻天

星．上妝／《說好不哭》三吉彩花獨鍾玫瑰色　YSL賣到缺貨

巴黎時裝周／賈靜雯捧Dior大腿若隱若現　秀智露美背拚了

一秒變頂級召喚師！LV替《英雄聯盟》世界大賽打造「冠軍獎盃手提箱」

63億元高級珠寶來襲　GRAFF巨鑽質量驚人

木村光希米蘭首秀獻給FILA　露大長腿超模感爆棚

HOT・Stuff／舒淇也有收藏H＆M　Conscious Exclusive禮服要開賣啦！

POLO熊打橄欖球！男友穿上RALPH LAUREN「復古校園風」一秒變可愛

打掃家裡敷一片剛剛好、低頭切菜也不會掉　用面膜的3個完美時機

Apple Watch 5愛馬仕版本來了！絲巾錶帶超有哏

ET Fashion

推薦閱讀

網公認「怕老婆俱樂部」星座男Top 3！水瓶就愛女強人、第一名馬上嫁

最容易閃婚的4大星座！天秤懶得做抉擇、牡羊不管問題先結再說

延長手機壽命比換iPhone 11更實際！6大壞習慣「從不關機」最致命

小心越敷越老！避開5個致命錯誤，別讓「面膜」做白工 FOREVER 21宣布退出日本「關閉14間門市及網店」　香港唯一店也歇業 安格斯12星座一周運勢9/23-9/29　牡羊、雙子、天蠍愛情運來了！ 女孩們買過最後悔的5種商品　讓我們越過跌倒的前人聰明購物 準備掃貨！午後紅茶推出全台限量「寶特瓶維尼」　小豬、跳跳虎也超萌 蜘蛛女開大絕「胸型全透視」！坎達兒珍娜魚尾裙拼場　網：她完勝 Dappei／吳姍儒的裙裝穿搭術，優雅也能穿出無敵女力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面