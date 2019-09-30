莫莉：在我的世界「保養等於黛珂」！專利超潤澤成分打造「肌」礎最信賴班底

▲陪伴莫莉11年的保養神器，就是紅遍日台的黛珂「小紫瓶」。（圖／擷取自YouTube「2019黛珂-我的LIPOSOME 美肌不斷電」影片）

消費中心／綜合報導

黝黑膚色、健美曼妙的體態，以及具有超強感染力的爽朗大笑，莫莉開創了有別於以往的時尚奇蹟，獨樹一格的社群經營與真誠分享的魅力，更讓她走出一條非典型KOL之路。而莫莉的保養秘方，更是讓不少粉絲敲破碗，希望膚質爆好的她來分享的話題之一。

終於，此次莫莉不僅大方在螢光幕前公開她從學生時期忠實用到現在的「保養神器」，同時也以自己過去迎合單一審美觀，反而愈漸迷惘與無力的經驗，呼籲女孩們在保養前，更要讓心靈強大起來！例如熱愛運動的她，在重塑體態後終於認清，「我的美是由我自己塑造、定義的」，她拋下追求偏方減重、白皙皮膚的執念，學著重新擁抱「最真的」自己。因此她想先送給女孩的忠告就是，要有自信，不要為了跟風或世俗認定就失去自我價值的準則。

▲運動健身的習慣讓莫莉找到「真正的自信」。

在聊到保養密技前，粉絲要知道的是，莫莉的好膚質雖然來自媽媽的傳承，但先天的好條件僅佔1％，在忙到翻天、日夜顛倒的忙碌排程裡，還能維持掐得出水的光潤肌，後天付出99％的努力才是維持好膚質的重要關鍵。而這更要歸功於媽媽介紹了「一輩子的保濕密友」給她，那就是——黛珂保濕美容液。

▲▼從高中到《大學生了沒》時期，都有黛珂保濕美容液一路陪著莫莉。

「當時我的臉上有很多一粒一粒，不知道是什麼的東西，但擦了保濕美容液就不見了！在我的世界裡，那時候保養就等於黛珂、只有黛珂，因為它是第一個進入我眼簾、親身接觸的保養品。」對於莫莉來說，與黛珂的相遇就是啟動水潤膚質的開始。本身肌膚偏乾性的她，接觸到被暱稱為「小紫瓶」的保濕美容液後，就感受到蘊藏其中的LIPOSOME技術和0.1微米大小的專利多重層微脂囊體，能深入角質層、為肌膚帶來的潤澤感受；短時間內改善黯沉、粗糙、乾燥程度，更要把肌齡就此定格。做為前導型精華的「小紫瓶」也身兼調理肌膚，好讓後續保養品更吃得進去的責任，讓莫莉不管是白天上妝前或是晚間梳洗後，都選擇把「小紫瓶」做為保養的第一步，也是貼近肌膚的第一層。莫莉甚至把「小紫瓶」與生活中不可或缺的手機相比，「如果保養少了小紫瓶，就像出門沒帶手機！」

格外重視妝前保養的莫莉，也詳細分享她的保養步驟，「白天清潔後，第1步就是用黛珂保濕美容液打底，再上白天用的精華液。肌膚特別乾燥缺水時也可能先敷面膜，尤其是眼下，因為太乾燥就會卡粉，所以我一定會把肌膚較乾燥的區域保持到最水潤保濕的狀態，再開始上底妝。」往往一工作就是一整天的莫莉，特別在乎從早到晚是否能維持細緻妝容，因此擁有極度保濕與極佳續航力的黛珂保濕美容液，就成為提供她滿滿安全感的妝前神器，與日常保養的必備品項。

▲工作量愈來愈大的莫莉，在長期以「小紫瓶」的滋養下，還是保有澎潤的亮澤肌。

▲「小紫瓶」陪伴莫莉10年。

11年前，透過黛珂打開保養眼界的莫莉坦承笑說，自己這中間也有品牌迷思，試過其他保養品，試到現在終於改變了心態。「保養不是用有名的東西就好，而是要找到最適合自己的產品。」她形容黛珂，就像結婚20年的老婆，即便會使用他牌，但小紫瓶仍是清單中的最愛。聽起來讓人噴笑的告白，其實說得讓還沒體會過「小紫瓶」威力的人，都心癢了起來。趁著黛珂在週年慶推出不用剁手指的超佛心組合優惠，正好把經典的保濕美容液與其他明星商品一起掃進包包裡，寵愛需要呵護滋潤的乾荒肌。

今年秋天來得比去年早，涼颼颼的天氣讓女孩們都把加強保濕產品納入週年慶的重點目標。除了被莫莉生火、鎖定「保濕美容液典藏超值組」的保養愛好者，這個一次能拿到2瓶60ml＋1瓶40ml保濕美容液的優惠，更是早早就被鐵粉指定的「必囤貨」組合。如果不只想體驗保濕美容液如何扭轉膚質，同時還想入手可做為後續保養的產品，另含保濕賦活精華露、超微脂修護源露面膜的「保濕美容液年輕肌密組」，以及購買保濕美容液60mL＋超微脂修護源露，就送保濕美容液15mL、超微脂修護源露30mL、AQ甦活柔膚乳14mL、AQ甦活潤膚露14mL、超微脂修護源露面膜乙枚，超澎湃的「LIPOSOME保濕雙星組」，也適合新手入門，為肌膚帶來澎潤有光澤的新生活。

▼短短20秒影片，帶出莫莉與黛珂保濕美容液走過11年的「好交情」。（影／翻攝自YouTube「2019黛珂-我的LIPOSOME 美肌不斷電」影片）

