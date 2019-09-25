巴黎時裝周／張鈞甯胸側挖空鐵塔下看SAINT LAURENT　火辣拼嫩星歐陽娜娜　

記者張妤瑄／巴黎報導

巴黎時裝周首晚重頭戲，便是每回總在鐵塔下辦秀的SAINT LAURENT，既是時尚圈盛事，對巴黎人來說也是難得能趁開放式場地之便，近距離感受時裝周氛圍的大好機會，因此周邊交通早早就開始陷入混亂。

▲SAINT LAURENT每季都在鐵塔下辦秀，除受邀嘉賓外，周遭也擠滿了難得能近距離看精品大秀的巴黎市民。（圖／品牌提供）



台灣女星張鈞甯、歐陽娜娜、南韓女星BALCKPINK成員ROSÉ（朴彩英）、部落客Irene Kim都獲邀進場看秀，只是因為秀前一陣狂風大雨，讓這些「頭排明星」成了嚴重受災戶，風雨吹滿身，穿著少少又濕又冷，亮麗美照背後十分辛苦，娜娜更是被風雨打到秀前無法受訪，僅能簡單拍照錄影，張嘴講話就有吃雨危機。

▲（依序）亞洲三位當紅女星：張鈞甯、歐陽娜娜、ROSÉ雨天拼辣。（圖／品牌提供）

張鈞甯秀後受訪時表示：「每一套服裝，我真的都超喜歡的！不只是服裝的美，還包括力量感。」她被創意總監Anthony Vaccarello的設計完全擊中，大呼「每套都想穿！」並認為自己身上秋冬系列的黑色天鵝絨洋裝，將「性感」詮釋的完美，既低調卻又在腰間兩側挖空小露性感，不是非常誇張卻恰到好處，讓她超愛，光是分享就可以感受到她雙眼直冒愛心。

▲張鈞甯秀後心情激動，每一套都愛都想穿。（圖／品牌提供）



雖然秀前一陣狂風暴雨，但好在老天賞臉，給了一小段無雨空擋，場地稍作整理後，在滿地投影燈營造出的燈光秀下，Anthony Vaccarello操刀設計的2020春夏系列大秀終於好戲登場。

▲燈光秀打在金屬色系服裝上，讓服裝更加閃耀。（圖／品牌提供）



該系列透過剛柔並濟的風格，體現了Anthony Vaccarello心目中的巴黎左岸精神，同時也能看出他試圖在經典中找出新路的嘗試，金屬色系的異國情懷，讓SAINT LAURENT的「左岸女人」不只是帥與性感兼具，而多了與以往不太一樣的異域風情。

▲前半段設計，在經典中注入濃厚異域情調。（圖／品牌提供）



金屬光澤打造出華麗的波西米亞旅人風格，給人耳目一新的感覺，當音樂漸停後，這場精彩的秀還沒結束，第二段再掀起高潮，經典的煙裝女人們魚貫走出，閃爍的西裝外套，在黑夜中格外醒目，經典與現代交織，俐落與華麗並俱，印象中的SAINT LAURENT女人依然是那麼性感有個性。

▲經典的煙裝，換上亮片材質、丹寧材質的單車褲型，風格更現代。（圖／品牌提供）



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最後，越來越少走秀的超模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝爾（Naomi Campbell）以閉秀超模現身時，更是將氣氛炒熱到高點。

▲曾走在創辦人Yves Saint Laurent身邊的超模「黑珍珠」壓軸登場。（圖／品牌提供）



Anthony Vaccarello表示：「這是以Rive Gauche左岸的方式欣賞衣服，是經典元素的組合結合。SAINT LAURENT出眾奪目，也態度鮮明。」確實，從他邀來品牌靈魂人物、傳奇設計師Yves Saint Laurent愛將「黑珍珠」擔任壓軸，就露出他意圖集結經典元素的用心。

▲Anthony Vaccarello重塑經典，先透過設計聊聊他心中的「左岸風格」。（圖／品牌提供）