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Lisa「男友視角」連女生都融化　教你露腹短上衣穿搭3秘訣，入秋超實用

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@ragnarokmeternallove、@lalalalisa_m

韓女團BLACKPINK 自出道以來竄紅速度驚人、力道猛，四名團員每位都是上等顏值，腰細的細、腿長的長，每個都是模特身材，除了團體的演出活動之外，每個團員也都各自發展得很好，像是擁有混血洋娃娃臉蛋的Lisa就受到許多品牌的愛戴，近期為一項電玩遊戲拍攝「男友視角」廣告，連女生都要被她融化～

►偷偷分享少女秘密！

在短短的15秒廣告中，Lisa 對著鏡頭有不少的互動，甜死人的笑容還有與偽男友十指緊扣、牽手轉圈，不僅是男粉絲們看得心花怒放，喜歡Lisa 的女孩們也要被她融化了～

影片中的Lisa 穿著緊身小背心Crop top與短褲，露出人人稱羨的小蠻腰，搭配浪漫微捲髮的造型散發出小小性感，其實平常有在關注Lisa 的話就會發現，她平常就很喜歡穿著這類型的Crop top露腹短上衣衣服，以下就來看看Lisa 都是怎麼搭配：

＃搭配高腰下身

▲Lisa男友視角廣告。（圖／翻攝自IG@ragnarokmeternallove、lisa IG）

光是穿著Crop top 就有拉高腰線的效果，再搭配高腰的下身視覺上更有增高之感，整個人會變得相當修長～而且對於腹肉集中在肚臍下方而困擾的人，可以直接掩蓋包覆住，更能達到修飾！

▲Lisa男友視角廣告。（圖／翻攝自IG@ragnarokmeternallove、lisa IG）

＃非素色Crop top要有設計感

非素色的Crop top通常會更有歐美感一些，如果版型太過一般、鬆垮，身材又撐不起來，可能就會有大媽、睡衣感，這時挑選一些有抽繩、抓皺、花苞、荷葉邊或是綁帶等設計感強烈的款式，能大大降低花色帶來的俗感，反而很時髦～

▲Lisa男友視角廣告。（圖／翻攝自IG@ragnarokmeternallove、lisa IG）

＃外罩Over Size

現在剛好正值入秋，白天晚上溫差大，穿著Crop top 入夜時只要罩上一件Over Size的外套就超有個性！像是Lisa 在外穿上一件中性感十足的墊肩西裝外套，簡單又時髦。或是穿上一件Over Size連帽外套，也能營造一種隨性運動風。

▲Lisa男友視角廣告。（圖／翻攝自IG@ragnarokmeternallove、lisa IG）

▲Lisa男友視角廣告。（圖／翻攝自IG@ragnarokmeternallove、lisa IG）

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關鍵字：

blackpink, Lisa, Crop top, 穿搭
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