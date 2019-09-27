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沒想像中難搭！4種「吊帶褲」款式　人人都能駕馭

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▲吊帶褲穿搭。（圖／FACY 提供）

日復一日地以上衣搭配褲裝、裙裝等方式完成穿搭，只是單純變換上下身單品也讓你感到造型有些碰壁了嗎？偶爾嘗試穿著吊帶褲款就能讓衣著表現不同於以往的風格。只是多了兩條吊帶設計就能即可使服裝有不一樣的變化，而透過各種版型的吊帶長褲所展演出的衣著個性也會很有差異感。

▲吊帶褲穿搭。（圖／FACY 提供）

從經典的牛仔吊帶褲開始介紹，其中也包含了正在開始流行的單肩吊帶款式。不管是想轉換衣著感，還是挑戰流行裝扮，就先參考以下日本女生的吊帶褲款穿搭，尋求更多的造型靈感吧。

丹寧吊帶褲

▲吊帶褲穿搭。（圖／FACY 提供）

▲吊帶褲穿搭。（圖／FACY 提供）

緣起於工人衣著的吊帶褲款，其中最為經典的就是丹寧面料的款式了。帶著略感粗曠的氣息，但穿在女孩身上又多了幾分俏皮甜美的氛圍。選擇條紋上衣作為內搭可以展演休閒時髦感，進階穿搭可以利用相當淑女的跟鞋款，混搭的風格感也相當能創造印象感。

工作服吊帶褲

▲吊帶褲穿搭。（圖／FACY 提供）

▲吊帶褲穿搭。（圖／FACY 提供）

改良自工作服，還是將前襟維持在胸前的高度，而透過不同材質演繹出服裝個性就是市面上相當常見的吊帶褲款。寬版的吊帶讓整體衣著維持吊帶褲既有的中性風格，而改為細線條的吊帶設計則是童趣中又帶有纖細的女孩氛圍。不輕易退流行的優點只要隨興搭配素 Tee 就能完成輕鬆又理想的造型。

2 Way 吊帶褲

▲吊帶褲穿搭。（圖／FACY 提供）

▲吊帶褲穿搭。（圖／FACY 提供）

吊帶褲的進階款式，其中一個是經常被做成 2 way 穿法的長褲 + 可拆式吊帶單品。拆下吊帶就是一件可以隨興地搭配的長褲樣式，而附加的吊帶又能立即讓看似普通的褲款即刻展演出讓人眼睛為之一亮的造型。而從褲頭延伸的吊帶意外削弱了吊帶褲的中性印象，反而表現出了剛剛好的女子氛圍。

單肩吊帶褲

▲吊帶褲穿搭。（圖／FACY 提供）

▲吊帶褲穿搭。（圖／FACY 提供）

從上一季開始，觀察日本女生的穿搭就可以發現，經典的吊帶褲款雖然還是有著不敗地位，但單肩吊帶的款式正在悄悄地流行起來。不對襯的剪裁輕鬆地就營造出了焦點感，無需特地思考穿搭，只要內搭一件素面上衣就可以有相當搶眼的衣著效果。

Photo : BAYCREW'S, WEAR

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