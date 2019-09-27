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第一天到新環境好緊張！測妳的適應力如何

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最近有許多人正在變動，無論是去到一個新學校，或是去到一個新職場，迎接新任務，都需要時間摸索，妳最怕在新環境會遇到什麼狀況？又或是妳的適應力極佳？

首先在心中默念一次問題，然後依直覺從五張牌中選一張



選好了嗎？

我們來看看妳選了哪張牌卡。

1.聖杯三

適應力極佳

聖杯三圖中，大家看起來一起分享喜悅，呈現和樂的氛圍，代表著妳到一個新環境，通常是帶著新奇開放的態度來參與投入，在適應陌生環境上，是很快融入的，妳的個性在大部分時候，也屬於好相處的類型，不會讓自己太過一板一眼，這也讓妳很快可以交到朋友。

但這張牌要注意的是，因為妳擅於交朋友，心中會希望透過交朋友的方式，可以快點融入環境，但有時妳也需要慎選朋友，別為了適應環境，反而讓妳在人際關係上有種勉強的感受。

2.錢幣四

較沒安全感，需時間適應

錢幣四牌中的人，緊抓住自己的資源不放，意謂著妳是很需要安全感的人，不喜歡有太多變動，因為當妳到一個新環境是很需要時間適應的，有時妳面對新的人、新的環境，因為陌生因此外表會看起來酷酷的，來掩飾內在的緊張感。

選到這張牌卡，也代表著妳需要學習敞開，但著開放的心來面對未知的到來，當妳可以開放時，會出現許多學習的機會，而這張牌也再提醒妳，在一個新環境時，別用批判或太絕對的眼光看待他人，以免太多八掛在周遭會過於吵雜。

3.權杖騎士

用熱情來掩飾不安

權杖騎士是一張非常熱情的牌卡，妳面對新環境內在是容易緊張不安的，但也非常興奮可以到一個新的地方，然而妳愈緊張時，愈容易躁動，有時妳會用熱情的方式來掩飾，有時妳需要學會放輕鬆一些，讓一切順其自然。

有的人是這樣的，當內在愈不安時，外在需要不停的動，來掩飾內在的焦慮，而這些緊張感，是害怕未知的一切，或是太過在意別人的看法…等等，當妳愈熱情時，會愈容易分心，妳需要把專注力放回自己身上，才能真正投入這趟新的旅程。

4.女祭司

安靜的觀察一切

女祭司這張牌卡的出現，說明妳在新環境的適應程度是還不錯的，但因為妳的個性並不會一到新的地方，就要急著去經營人際關係，而是喜歡先觀察所有的一切再來說，通常這樣的個性，都較容易搞清楚狀況，也不會衝動行事，也因此較快融入一個地方。

而這張牌需要注意的是，有時妳會較被動一些，妳很懂得等待與耐心的重要，但有時可以學習主動一些，主動認識新的人事物，讓自己的生命有個不同的學習，也讓旁邊的人有個機會認識妳不同的面向。

5.聖杯國王

懂得照顧別人

聖杯國王是一張具有同理心的牌卡，妳到一個新環境，很快的可以看出誰需要什麼，而給予協助，讓人感到溫暖貼心，因此妳到新地方時，大家很快就認識妳，也會想與妳交朋友。

但有時妳會讓自己忙的分身乏術，而沒顧及到自己的需要或心情，因為忙著照顧別人，而忽略自己，雖然到一個新環境，妳的適應力算不錯，但畢竟還是需要花時間適應的，如果太快讓自己陷入不停幫忙別人的狀態，有時會忘了自己原本要學習、要做的事情，而會有拖延喔。 

文／柯夢波丹　圖／COSMO

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關鍵字：

柯夢波丹, 塔羅, 塔羅測驗, 工作
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