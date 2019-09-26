日本女生喜愛的「V領長版罩衫」套一件就夠時髦

展演出輕盈的衣著質感就可以很有夏日氛圍，不僅要以飄逸感的衣料來表現清爽印象，如何透過穿搭營造出空氣感並進而擁有清涼印象都是本季在著手造型時可以強調的衣裝重點。選擇長版罩衫穿搭，輕薄的衣料可以隨性地透過配件或內搭單品來變幻出造型方式，而利用 V 領剪裁也可以讓身形更顯輕鬆與輕巧感。

高溫天氣想穿搭日系感的輕盈造型，不妨就參考以下日本女生的穿搭，一起透過爽朗的色彩的 V 領長版罩衫完成夏日印象感衣著吧。

V領長版罩衫 #白色Look

最基本表現衣著輕盈感的方式就是利用白色的單品來穿搭。敞開的 V 自剪裁領口搭配上流蘇的綁帶，帶點嬉皮風情的長版罩衫隨意內搭上衣或褲款都能輕鬆營造層次感。

V 領長版罩衫 #棕色Look

開襟式的 V 領長版罩衫，透過細緻的打褶設計即使單穿一件也部會讓造型有單調的感覺。想在增添豐富感的話可以選擇在腰間繫上綁帶，將腰身做出來就能讓隨興的罩衫也可以有俐落的大人感。

V 領長版罩衫 #磚色Look

霧光材質的 V 領長版罩衫除了營造出輕熟感的衣著氛圍之外，比棉料材質的單品還多了一份時髦印象。特殊的光澤感讓單一色彩的罩衫罩衫不再單調，內裡搭配一件空鬆的落地長褲就能營造出時尚的慵懶印象。

V 領長版罩衫 #橘色Look

民俗風格的長版罩衫可以說是每到夏日最經典不敗的款式，精美的刺繡搭配上棉麻的衣料材質，只要一穿上就能透露出個性的風格感。亮橘色色調與編織品及丹寧單品都相當合拍，一起搭配就可以讓造型感別具印象度。

V 領長版罩衫 #桃紅色Look

想要簡單穿搭卻又想要同時維持搶眼的印象時，有著紅色元素的一件式單品就會是最佳選擇。利用光澤材質的桃紅色 V 領長版罩衫，簡約之餘又不失氣勢感，一件就能讓造型聚焦目光。

V 領長版罩衫 #綠色Look

自然系的綠色調作為夏日的重點配色再合適不過，棉麻的質地讓整件單品兼具份量感與空氣感。不會太過隨興的剪裁再以格紋長褲作為內搭，剛剛好的大人感即使是習慣簡單穿搭的人也可以輕鬆駕馭。

V 領長版罩衫 #條紋Look

透過縱向的直線條可以有效修飾身形，不用擔心長版剪裁的單品會影響比例。選擇直條紋的 V 領長版罩衫，透過同材質的棉麻長褲帶出層次感，簡單搭配上涼鞋就相當好看。

V 領長版罩衫 #格紋Look

俐落的夏日印象當然也少不了格紋單品， 若覺得單色調的 V 領長版罩衫一不小心還是會讓造型太過單一，不妨就利用格紋款式，就算內裡沒有搭配其他單品都可以讓整體感擺脫單調感受。

Photo : BAYCREW'S

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