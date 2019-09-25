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9天35000人瘋入住　IKEA快閃旅館成熱門飯店，小細節大公開

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▲IKEA POP-UP HOTEL。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA POP-UP HOTEL今日開張。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

IKEA在台北開設全亞洲首間「IKEA pop-up Hotel」快閃旅館，今（9／25）正式開張見客，從開放報名之後，9天共有35000人申請入住9間房間，共有270位申請者幸運「中獎」，機率只有0.7%，比公職考試還難中，第二梯次申請將在10／1開放報名。

▲IKEA POP-UP HOTEL。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA POP-UP HOTEL。（圖／記者蔡惠如攝）

▲櫃檯有穿著睡衣的管家迎賓，還能選擇適合自己的枕頭。

IKEA pop-up Hotel共提供9種房型，統一主題為「臥室」，並預設不同族群包括型男型女、收藏家、同性伴侶、新婚夫妻、新手爸媽、小家庭、寵物主與新鮮人打造。IKEA表示，最熱門的房型是「新婚夫妻」，而且有不少人是幫爸爸媽媽申請，希望能讓他們「二度蜜月」，孝心滿滿，而每個空間內也各自擁有客製化的小巧思。

▲IKEA POP-UP HOTEL。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA POP-UP HOTEL。（圖／記者蔡惠如攝）

▲二樓樓層開放給一般民眾參觀。

風格男女
用家具成為空間亮點，包括紅色沙發、設計床組等，再依照個人喜好打造佈置牆面，善用展示架或製造療癒角落，佈置就獨樹一格。

▲IKEA POP-UP HOTEL。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA POP-UP HOTEL。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA POP-UP HOTEL。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA POP-UP HOTEL。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA POP-UP HOTEL。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA POP-UP HOTEL。（圖／記者蔡惠如攝）

新婚夫妻
浪漫就是最大的主題，原木與藤製品等自然素材，加上植物的點綴，營造讓人放鬆自在的空間，氣氛重點當然在另一半身上。

▲IKEA POP-UP HOTEL。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA POP-UP HOTEL。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA POP-UP HOTEL。（圖／記者蔡惠如攝）

同性伴侶
共同生活又能兼顧自身風格是最大重點，選擇兩張單人床，互相陪伴又不被打擾，熱賣款PAX衣櫃可收納2人衣物與配件，還能分開區域做使用。

▲IKEA POP-UP HOTEL。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA POP-UP HOTEL。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA POP-UP HOTEL。（圖／記者蔡惠如攝）

收藏家
用最大規模展示自己的收藏，善用掛鉤、收納組合跟展示架，把房間變成私人藝廊。

▲IKEA POP-UP HOTEL。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA POP-UP HOTEL。（圖／記者蔡惠如攝）

新手爸媽
嬰兒床、尿布更換台跟折疊地墊的佈置，讓學習照顧的過程能更容易上手，此外打造放鬆角落也很必要，一張單椅一盞燈就能辦到。

▲IKEA POP-UP HOTEL。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA POP-UP HOTEL。（圖／記者蔡惠如攝）

寵物飼主
床頭櫃貓抓板、還有毛小孩躲藏的畸零空間，善用IKEA壁掛架搭軌道，可以讓自家寵物跳上跳下，注意選擇的單品必須考量清洗與耐用是重點。

▲IKEA POP-UP HOTEL。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA POP-UP HOTEL。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA POP-UP HOTEL。（圖／記者蔡惠如攝）▲IKEA POP-UP HOTEL。（圖／記者蔡惠如攝）

小家庭
小孩的遊戲空間一定要有，充滿小玩具的角落除了讓小孩開心，也能讓父母鬆口氣，選擇「延伸床」單品，能隨孩子成長調整到180公分，不斷符合經濟效益也充滿風格。

▲IKEA POP-UP HOTEL。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA POP-UP HOTEL。（圖／記者蔡惠如攝）

新鮮人
預算有限的學生，可透過千元以下的風格單品佈置居住空間，包括夾式聚光燈、掛牆式層架跟懸掛式收納袋，只要在上方擺些私人收藏，就能輕鬆便宜打造個人風格的空間。

▲IKEA POP-UP HOTEL。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA POP-UP HOTEL。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA POP-UP HOTEL。（圖／記者蔡惠如攝）

關鍵字：

IKEA, IKEA POP-UP HOTEL, 快閃旅館, 快閃飯店, 房型
fashion.net

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