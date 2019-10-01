大學女生最愛6個「高CP值」平價包　不到2000元入手精品質感

九月到了，各家學校紛紛開學，隨著漫長暑假畫下句點，同學們也該收收心啦！面對新的學期，尤其是對那些剛剛進入大學就讀的大一新生們心情想必更加緊張，面對全新又陌生的環境，用打扮來留下好的第一印象也更加重要！

而在 Dcard 上討論度最高、最多人推薦、大學生更是人人都在揹的這 6 個「平價質感包包品牌」，價格大多落在 1000～3000 以內，但無論是用料或是設計看起來都像是萬元起跳的精品大牌！現在就快點買起來，成為新的學期班上的時髦咖吧

Top1. 歐美簡約風－「CHARLES & KEITH」

在 Instagram 查看這則貼文 CHARLES & KEITH（@charleskeithofficial）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 9 日 上午 12:08 張貼

有新加坡必買小 CK 之稱的 CHARLES & KEITH，以流行多變又平價富有質感的包包受到大學女生的喜愛，每年換季都會推出多款時髦包包，從復古造型的手提包到實用好裝的鞦韆包和水桶包...每一個看了都讓人好燒，重點是價錢大多落在台幣 3000 元有找！難怪是大學女生最愛揹的高 CP 值包包品牌 Top 1！

在 Instagram 查看這則貼文 CHARLES & KEITH（@charleskeithofficial）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 6 日 上午 12:00 張貼

重點是 CHARLES & KEITH 在各大百貨櫃位多又好逛，更可以在網路上直接動動手指就把最新款網購送到家，連韓星太妍也愛揹，難怪人氣超高！

CHARLES & KEITH蝴蝶結金屬手提包，NT$1,990

帶有酒紅色調的撞色搭配金屬點綴的設計，整體呈現成熟端莊氣質，無論參加會議或是假日約會都能完美上場。

CHARLES & KEITH鱷魚紋斜背包，NT$1,890

復古甜美色澤，品牌精緻的LOGO金屬扣設計，搭配鱷魚壓紋皮革，讓妳擁有的奢華氣質再加乘。

CHARLES & KEITH鍊條肩背包，NT$1,890

不僅在學校，更能在撐起派對聚會的重責大任，是時髦女性的首選百搭單品。

Top2. 日系優雅風－「東京企劃 S'AIME」

在 Instagram 查看這則貼文 S'AIME東京企劃（@saime_officialtw）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 9 日 上午 3:03 張貼

風靡馬來西亞、香港、澳門等地的「東京企劃 S'AIME」是來自台灣的品牌，精緻的包款工藝受到國際精品的青睞，受到委託代工的名牌包包不計其數，更是 Dcard 上大學生最瘋揹的平價高 CP 值質感包包品牌。

在 Instagram 查看這則貼文 S'AIME東京企劃（@saime_officialtw）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 4 日 上午 6:20 張貼

「東京企劃 S'AIME」在台灣有超過十家的百貨專櫃，揹起來既可以展現優雅質感，又可以顯得活潑可愛，無論是後揹包、肩揹包款式眾多，完美表達女孩在城市恣意生活的風貌。

S’AIME SA簡寫V線鏈條流蘇小方包，NT$1,680

重新打造流蘇小方包，減輕包身50%重量，利用幾何線特性魅力，車縫線條蓬鬆飽滿，全新打造皮革最舒適觸感。

S’AIME圓轉鎖手提兩用小方包，NT$1,680

日系設計甜美經典小方包，特殊轉鎖設計增添品味，輕鬆分類隔層，包款多色選擇，四季必備包款搭配。

S’AIME綁結倒三角小包，NT$1,080

簡約掀蓋式輕量小包，收納每日生活小物，綁結倒三角造型任意變化背帶長短，重新詮釋小包簡約設計風格，極簡方便。

Top3. 輕奢氣質風「Pixy」

在 Instagram 查看這則貼文 Pixy（@pixy.accs）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 23 日 上午 6:39 張貼

從過去的林依晨到今年的新生代女星邵雨薇所代言的台灣包包品牌「Pixy」一直都受到女孩的歡迎，包包價格落在NT. 2000～3000 以內對剛剛步入大學的女生來說更是親民好入手，重點是「Pixy」設計散發一股輕奢華的精品質感，讓揹它的女生都能散發一股高級女人味，難怪大受部落客網紅像是Elly 艾莉、77 涵的喜愛。

Pixy 包包的款式非常多，小心選擇困難喔！

Pixy波希米亞刺繡寬背帶手提包，NT$1,512

柔韌皮料背面絨底的材質，讓剪裁俐落的包包多了點空氣感，附贈的雙背帶更是不可忽視的關鍵，刺繡寬背帶瞬間轉換成高調的時尚潮流！以細背帶上肩而寬背帶做為裝飾自然垂墜，多層次的視覺交錯也很有風格！

Pixy迷霧風景雙拉鍊真皮手提包，NT$2,080

藉由硬挺的霧面真皮面料，打造出具有結構感的包款。正面特殊的雙拉鍊設計，搭配上黃銅色五金強調與眾不同的浪漫個性美！看似小巧方正其實能夠輕鬆收納長夾，絕對是時尚女子必收的中小型包款！

Pixy幻夢交織刺繡寬背帶真皮方包，NT$1,683

雙正面真皮方包搭配刺繡寬背帶，能夠同時展演浪漫與個性。一面是斜向交錯的縫線設計，搭配精緻方形五金。一面則是在簡約細滑的皮料上，燙印草寫品牌字樣。而單一空間的厚夾層，則是中小型包包容量升級的關鍵！

Top4. 韓系文藝風「ANNA DOLLY」



「簡約」、「細緻」、「輕甜」是 ANNA DOLLY 的創作核心，包款設計充滿了歐美大牌質感，價格卻全部 2000 有找，用平實的價格滿足女生對精品包包的憧憬，也難怪會成為大一新生入學討論度最高的包款之一，開學揹他們家的包，一定會成為時髦人代表！

ANNA DOLLY 雖然平價，但在美感、材質、包款細節設計上卻一點也不馬虎，因此揹上之後也不怕沒多久就損壞或過氣，能使用相當久的時間，這也是它之所以這麼受到大學生歡迎的原因！

ANNA DOLLY俏麗甜心拼接後背包，NT$1,380

質感絨布拼接，專屬五金LOGO設計，增添時尚氣息可變換手提、斜背、後背的3WAY設計。

ANNA DOLLY摩登復興側肩貝殼包，NT$1,380

百搭的貝殼包，除了保留最初的經典元素這次添加了小細節的改變，不僅提升總體的質感，改革的皮料讓包身變得更挺更完美-想要個性的妳，經典的黑色會讓你成為焦點。

ANNA DOLLY格紋斜背包，NT$1,180

Top5. 法式輕奢風「VEMAR」

這個來自台灣的包包品牌「VEMAR 」是受到法國巴黎啟發，沿襲法蘭西的浪漫與對品質工藝的堅持和要求所創立的品牌。

VEMAR 定位在微精品，非常要求實用的功能性和跟得上潮流的設計外觀，在價格上卻相當平價，包包 3000 有找，而且包款設計大多簡約俐落，非常適合喜歡帶點中性、個性風格的女孩搭配，百搭的外型、內裡分層多、高質感、親民價格都是它受到大學新生歡迎的原因。

更棒的是，VEMAR 是使用純素皮革，以愛護與保衛動物為號召，研發生產出能夠媲美真皮質感的純素皮革，「時尚不需要殘酷與犧牲」，讓人從內美麗到外，才是這個品牌更受人喜歡的原因。

VEMAR清新生活奶油馬鞍包，NT$1,980

經典馬鞍包外型，底部加大加寬，質感光澤仿牛皮皮革，防刮耐磨。背面貼心格層設計，可置入隨身卡類、6.3 吋以內手機，品牌質感燙金壓紋LOGO，展現獨特自信光采。

VEMAR輕奢個性兩用鍊帶腰包，NT$1,980

V型紋路設計 x 光澤仿牛皮皮革，流露率性奢華。附兩條背帶，腰帶個性時尚 / 肩揹鍊帶優雅淑女，擁抱衝突性的個性優雅，創造令人驚豔的魅力美感。

VEMAR個性時尚撞色磚塊小方包，NT$1,980

完美撞色調和，打造時尚寵兒。獨特穿帶掀蓋設計，凸顯個性主張，俐落風琴夾層，置物空間升級。

Top6. 中性簡約風「MARCO LAURENT」

MARCO LAURENT 是源自台北的設計配件品牌，始於兩位設計師 Marco 與 Laurent ，將對彼此的思念，透過袋包的製作，一針一線，從選料到剪裁，慢慢打造出屬於彼此獨一無二的包款。在 Dcard 上有不少支持者，大力稱讚它們的包包品質做工都和上萬精品有得比，價格卻同樣都是 3000 有找，CP 值超高！

MARCO LAURENT 的包款設計以簡約俐落風為主，用心挑選皮料材質和嚴謹的製程，傳遞最美好的皮件使用經驗，很適合平常喜歡黑白色系、簡約感、中性風女孩透過它們的包包穿搭調和出與眾不同的魅力，打造進入大學給人獨特的第一印象！

MARCO LAURENT刺繡後背包，NT$2,546

特選手感柔滑壓紋皮革，強化背帶設計，搭配精緻低調Logo刺繡。

MARCO LAURENT深藍長型手提肩背包，NT$2,546

簡約長型手提／肩背包款，質感麂絨襯裏，內部空間可放置15"筆電，精緻立體銀字品牌識別。

文／柯夢波丹 圖／IG@ANNA DOLLY、@PIXY

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