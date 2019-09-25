雅詩蘭黛無敵霜新推「晚霜版」　雙倍保濕更Q彈還能當晚安面膜

▲雅詩蘭黛超人氣經典無敵霜推出夜晚版「無敵晚霜」。(圖／記者張毓容攝)



記者張毓容／台北報導

在網上擁有超多好評口碑的雅詩蘭黛無敵霜，更是品牌爆賣的超人氣經典品項。而今年10月，雅詩蘭黛即將推出專為夜晚肌膚修護時間打造的「年輕肌密無敵晚霜」，擁有雙倍保濕力，抗老修護更有感，搭配獨特的舒芙蕾質地，一抹化成輕盈水感好吸收，完全不黏膩，還能當作晚安面膜使用，隔天醒來就有澎潤Q彈好肌膚。

說到雅詩蘭黛最經典的人氣商品，當數「年輕金三角」莫屬，除了大名鼎鼎的小棕瓶、原生露，還有2016年一推出就大受歡迎的「無敵霜」，因其清爽質地卻有極佳保濕力和一用就有感的美肌效果，就連年輕女孩都愛用狂推，更被網友暱稱為一生中不可錯過、萬年回購的「真愛乳霜」。

▲雅詩蘭黛 年輕肌密無敵晚霜，50ml，NT$3,600。（圖／品牌提供）



雅詩蘭黛研究發現，肌膚水分於夜間較容易流失，且夜晚若無法正常修復，容易加速肌膚老化因子侵襲。為提供消費者更完善的日夜保養步驟，雅詩蘭黛全新打造夜晚版無敵霜「年輕肌密無敵晚霜」，這更是雅詩蘭黛第一瓶晚霜，跟原有無敵霜一起日夜接力修護肌膚。

▲輕盈的舒芙蕾質地一抹上臉，肌膚立即保水彈潤還發光。(圖／記者張毓容攝)



「年輕肌密無敵晚霜」承襲「年輕肌密無敵」家族中明星珍稀成份，富含兩倍濃縮「奇蹟辣木生命精萃」與高濃度玻尿酸，並添加海洋薰衣草萃取物，可幫助肌膚深層保濕、緊鎖水分，保持潤澤度，且有效協同膠原蛋白作用，對抗肌膚老化問題，提升肌膚Q彈緊緻度。

▲無敵霜和無敵晚霜容量、質地都略有不同。(圖／記者張毓容攝)



「無敵晚霜」除了可直接當晚霜使用，還可薄擦當作晚安面膜使用，獨特「舒芙蕾」乳霜質地，絲滑綿密的霜感一抹化為輕盈水感，顛覆一般晚霜有的厚重黏膩印象，也不用擔心沾黏枕頭棉被，隔天醒來肌膚立即水嫩Q彈，上妝也會更服貼。

▲當作晚安面膜時，像是model右臉眼下區塊，薄塗一層還略微透出肌膚的用量即可。(圖／品牌提供)



當作晚安面膜使用時，取比平時多一點的份量，不用厚到遮蓋膚色的程度，薄塗一層在臉上即可，帶一點透白色的薄度是最佳用量。

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