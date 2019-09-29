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金龜子爬上項錬！「古法圖騰飾品」揭秘千年寓意　入手幸運加分

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▲THOMAS SABO。（圖／品牌提供）

▲THOMAS SABO推出抗水逆神物。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

10月水逆又要侵襲大家的生活，不過現在不需要害怕了。德國飾品品牌THOMAS SABO特地改造古埃及圖騰，將各式好運咒語刻畫在飾品上，推出一系列暗藏千年歷史寓意的配飾，討論度破表。

▲THOMAS SABO。（圖／品牌提供）

▲THOMAS SABO。（圖／品牌提供）

▲THOMAS SABO「古法圖騰系列」神秘又大方。（圖／品牌提供）

德國飾品品牌THOMAS SABO總是懂得少女心，一向以多元設計聞名，這回更在秋冬延續埃及古意打造出「古法圖騰系列」，距離古埃及3000年歷史，於飾品之中融入金龜子，這一代表重生、創造之意的昆蟲圖形， 浮誇之餘更顯獨特性。

▲THOMAS SABO。（圖／品牌提供）

▲THOMAS SABO。（圖／品牌提供）

▲THOMAS SABO。（圖／品牌提供）

▲THOMAS SABO。（圖／品牌提供）

▲（依序）純銀鍍金神秘幸運之眼NT$36,800；垂墜耳環NT$15,800；幸運手錬NT$20,800；聖甲蟲卡瑪珠NT$6,680。（圖／品牌提供）

「古法圖騰系列」包括了項錬、手錬、耳環等多樣品項，純銀鍍金神秘幸運之眼墜飾以多彩寶石鑲嵌，中間細長的眼眸蘊藏幸福含義，垂墜在脖子上呈現奢華感。單品中也不乏日常佩戴的耳飾，垂墜耳環融入幸運的聖甲蟲，綠寶石與粉寶石的結合跳脫常規，順著金色流線向下，刻畫精細的聖甲蟲仿佛停在耳飾上增添靈動感，符合各個年齡層女性佩戴。

▲THOMAS SABO。（圖／品牌提供）

▲THOMAS SABO。（圖／品牌提供）

▲（依序）純銀彩寶聖甲蟲項錬NT$9,880；垂墜耳環NT$8,980。（圖／品牌提供）

想要低調中帶有時尚感，系列也推出銀飾，超乎金色的質感，更令人矚目。純銀彩寶聖甲蟲項鍊運用6色垂墜寶石當做點綴，最耀眼的聖甲蟲化作綠色寶石，頗有螢火蟲閃閃發亮的視覺效果，神秘中讓人愛不釋手。

與此同時，奧地利水晶品牌施華洛世奇（SWAROVSKI）全新冬季系列，以大量神祕占星元素為靈感，傳遞時尚正面能量，將水晶與光做出完美互動，令人期待。

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關鍵字：

THOMAS SABO, 幸運, 抗水逆, 飾品
fashion.net

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