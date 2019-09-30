實測評比6款大人氣「身體保濕乳液」　補水系女孩請筆記　

除了臉蛋兒要好好保養，身體的肌膚也要好好照顧！滑嫩的身體肌膚，才能讓男人流連忘返，所以肌膚的保水度非常重要，身體肌膚容易乾燥粗糙，甚至是脫屑，都是因為保濕沒做好～這次邀請李明川老師幫妳實測評比6款超有名的身體保濕乳液，還不快點筆記！

第一名：Jurlique茱莉蔻 恬蜜玫瑰身體乳，300ml，NT$1,450

有效滋潤粗糙與乾荒，同時提高肌膚保水度，含有保濕平衡的玫瑰精粹、雛菊與紫錐花的滋養活性能量、提供舒緩鎮定的金盞花、並添加迷迭香淨化膚質，給予肌膚水潤彈力，散發迷人自然清香與柔滑膚觸。

保濕身體乳實測





李明川老師評論

保濕度： ♥♥♥♥♥

肌膚濕度飆升：39.5 UP

推開來不但有很好的保濕力，淡雅的香味更是讓女人味直線提升，就算擦上很多層都不會有黏膩感，就連敏弱肌都可以使用．

第二名：歐舒丹 馬鞭草身體乳，250ml，NT$1,280





蘊含來自普羅旺斯的有機馬鞭草精萃，結合乳油木果油和葡萄籽油，能潤澤，滋養和軟化肌膚，使全身散發淡淡的馬鞭草清香和清甜的柑橘香味。想要讓香味更加持久，可以搭配馬鞭草淡香水使用，讓你全身散發清新香氣一整天．

保濕身體乳實測





李明川老師評論

保濕度： ♥♥♥♥

肌膚濕度飆升：40.1 UP

味道中性，適合全家使用，保濕滋潤效果恰到好處，非常適合夏天使用．

第三名：SAHOLEA森歐黎漾 水漾薔薇玻尿酸美白身體乳，480ml，NT$499





成分內含小分子玻尿酸添加，有效補水減少肌膚乾燥，熊果素能美白肌膚，乳油木果+摩洛哥堅果油+脂溶性維生素E防止肌膚老化，不含矽靈，不造成毛孔負擔，只讓肌膚由內透白，不讓肌膚油膩泛白，水漾薔薇，誘人香氛，持續香氛釋放一整天，宛如香水般的迷人．

保濕身體乳實測





李明川老師評論

保濕度： ♥♥♥

肌膚濕度飆升：37.5 UP

除了用到油類打底，添加了美白成分更加分，推抹開來的水潤感能讓妳在夏天使用時更愛它．

Jo Malone London 英國梨與小蒼蘭潤膚乳液，250ml，NT$2,400

蘊含椰子油，質地清爽容易吸收且保濕效果良好，加上英國梨與小蒼蘭的清新氣息，留下令人不禁一親芳澤的香氣與水潤膚觸。

保濕身體乳實測





李明川老師評論

保濕度： ♥♥

肌膚濕度飆升：30.1 UP

好推，好聞，好舒服，經典的香氛氣味能讓自己擦上身體乳就有好心情．

克蘭詩 經典植萃身體乳清新無花果，300m，NT$1,100





以榛果油為基底的身體乳，豐盈細緻，能充分潤澤肌膚。加上車前草保濕萃取精華，讓身體乳的質地更加水潤好推，輕盈好吸收。無花果的香氣擁有一種獨一無二的迷人，有點青澀的清新，卻又帶著一絲穩重安定的力量。彷彿將人帶到盛夏的地中海灘享受暖暖的陽光與海風的芬芳，舒爽宜人。

保濕身體乳實測





李明川老師評論

保濕度： ♥♥

肌膚濕度飆升：34.4 UP

以油類作為基底，對於表皮乾燥的人特別有感，味道甜而不膩，能為妳營造出清新少女的氣息．

SABON 晶透夢境絲綢身體乳液，200ml，NT$1,280





獨特杏仁油及燕麥配方，豐富維他命E有助提高肌膚防禦力，同時柔嫩緊緻肌膚，維持青春彈力。頂級絲綢般觸感，有效軟化肌膚，易推勻、好吸收。

保濕身體乳實測





李明川老師評論

保濕度： ♥♥

肌膚濕度飆升：28.6 UP

相對來說比較適合偏乾膚質，喜歡氣味持久的人也可以選這一款，建議可以用輕拍的方式來上，也可以促進肌膚新陳代謝．

文／柯夢波丹 圖／各品牌、COSMOPOLITAN

吃貨Selina曬大吃照，故意秀出超細手臂！透露消水腫秘訣：「戒鹽是關鍵、泡澡必加入這個秘方…」

43+姊姊謝金燕「緊實的胸、誇張的腹肌線條、零贅肉細腿」辣到妳想撞牆，8個超猛飲食健身菜單大公開！

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》