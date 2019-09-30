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全台8間「越南餐廳」吃過絕對回訪　經典河粉、炸春捲塞滿妳的胃

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喜歡越南料理嗎？總是對河粉、米線、炸春捲無法抗拒？充滿獨特口味和小點的越南美食讓大家總是一吃上癮，今天COSMO Angel就準備了全台8間最道地、最高人氣的「越南餐廳」，讓妳想吃就吃，不用去越南就能吃到最正統的越南菜！

沐越越式料理

王品旗下的《沐越越式料理》，不僅超級在地、連店內裝潢也充滿越式風情。不僅多樣化的越南小點可以品嚐，大推宮廷火焰椰子蝦、叨沙龍蝦牛小排河粉、越式酸辣海陸推推鍋！不僅分量十足還超澎湃，一上桌保證大尖叫！

■地址：新北市新店區民權路100號

■電話：(02)2218-2822

越好吃越南料理_大里店

位於台中大里的《越好吃越南料理》，一進門就是要妳大口吃越南美食，滿滿一桌超豐盛的饗宴，價格超級平價，一群人來吃完全CP值極高，大推鮮蝦涼皮春捲、越式鹹豬肉、海陸炒麵、牛肉湯河粉和涼拌烤肉米線！

■地址：台中市大里區中興路二段684號

■04-2483-1457

小夏天to go light

由喜愛越南料理的台灣人所開設的這間《小夏天to go light》，就位在寧靜巷弄內。滿滿復古味的環境，配上純正的越式料理，從飯類、小點到法國麵包通通有。推薦必點：越式木耳肉丸子雞湯河粉、越式炸蝦片雞絲沙拉、檸檬香茅咖哩雞麵包。

■地址：台中市西區五權西四街13巷3號

■電話：(04)2372-676

樂越PhoFun 越式河粉專門

王品旗下的新品牌《樂越》，同樣主打越南料理，不僅店內是滿滿充滿活氣和愉悅氛圍的黃色，餐點更是很有自己的特色，像是霸王清燉火車頭河粉、越式Q蝦餅、痛風蝦趴酸辣海鮮河粉等，也別忘了超級道地的越式奶茶！

■地址：台北市松山區慶城街1號2F

■電話：(02)2719-0126

花越香

這間根本是森林系餐廳的《花越香》，就位在台中南屯區，滿滿的花草植栽風格，還有網美牆可以大拍美照！來這裡必吃的超入味越南料理，推薦：招牌嫩牛肉河粉、越式火腿法式潛艇堡、打拋豬肉乾拌米線、芋香炸春捲。

■地址：台中市南屯區黎明路二段342號

■電話：(04)2252-1178

誠記越南麵食館

永康街上鼎鼎大名的這間《誠記越南麵食館》，不論是觀光客還是在地人保證全都吃過！擁有30年歷史的人氣越式餐廳，大排長龍可以說是常見的場景，想一嚐既道地又經典的越南料理好味道，一定要來這一間！

■地址：台北市大安區永康街6巷6號

■電話：(02)2321-1579

紅瓦越式碳烤

不同於市面上的台式、日式碳烤鍋物，這家位在桃園元化路上的「紅瓦越式碳烤」獨樹一格主打道地越式口味碳烤，更讓人想一探究竟的，還有那以紅瓦片來當烤盤的獨家特色，不僅烤物受熱均勻、水分還不易流失，更能嚐到飽滿鮮甜烤物滋味！讓人想一再回訪的理由還有這裡不僅烤肉吃到飽外，同時還供應多樣越式小點，如：越南河粉、生春捲等等...，全台燒肉達人絕對要來一嚐別地方吃不到的越式烤肉！

■地址：中壢區元化路2-24號

■電話：0905 951 956

武 鼎越豐越南美食

位於台北信義區、深受上班族歡迎的這間超高CP值越南餐廳《武 鼎越豐越南美食》，不僅上餐速度快，選擇也挺多，大推牛肉河粉、泰式酸辣豬肉河粉、炸春捲，保證一試愛上。

■地址：台北市信義區永吉路30巷167弄2號

■電話：( 02) 2764-9696

文／柯夢波丹　圖／IG@VIETFOOD.TALI、@EGCAT1987

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 越南, 河粉, 餐廳
fashion.net

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