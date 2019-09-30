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10月聯名鞋款不能少！Sacai、Off-White共同出擊，AF1萬聖節驚嚇登場

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編輯／Duke　圖／翻攝自Nike、Flight Club、Sneakernews

今年9月歷經火紅的Sacai X Nike LDWaffle以及超過10雙的Yeezy系列發售後，相信大家的戶頭已經所剩無幾，不過，球鞋市場瞬息萬變，包括最新的Travis Scott X Air Jordan 6、Sacai X Nike Blazer以及Off-White X Nike系列，都將在10月進行發售，而各位朋友選好要買哪雙了嗎？

1.Sacai X Nike Blazer

原先該鞋款將與Sacai X Nike LDWaffle一同於9月發售，但最終被延到10月進行發售，而這雙結合了Blazer與SB Dunk High的Sacai X Nike Blazer，同樣擁有阿部千登勢（Chitose Abe）多層次解構的設計，並且還使用皮革材質增加整體質感。預計將於10／10發售，共推出黑、白2色，定價為台幣4,500元。

▲10月發售的鞋款。（圖／翻攝自Nike、Flight Club、Sneakernews）

▲10月發售的鞋款。（圖／翻攝自Nike、Flight Club、Sneakernews）

2.Travis Scott X Air Jordan 6

美國饒舌歌手Travis Scott聯手Air Jordan 6推出的鞋款，整雙鞋的設計以軍綠色為主調，並搭配夜光鞋底以及橘色鞋帶扣點綴，而側邊的帆布小袋則為亮點之一。預計將於10／12發售，定價為美金250元（約台幣7,750元）。

▲10月發售的鞋款。（圖／翻攝自Nike、Flight Club、Sneakernews）

3.Tyler, The Creator X Converse Chuck 70 High「Flame」

由Tyler, The Creator攜手Converse推出的GOLF le FLEUR*系列，其設計都讓人欲罷不能。這次帶來的「Flame」配色鞋款，與先前更換材質、注入新意的設計不同，反而是一雙以Converse Chuck 70 High為原型，並於帆布鞋面加入藍色與火焰的鞋款，而最具特色的花卉元素則在鞋底處。預計將於10／12發售，定價為美金100元（約台幣3,100元）。

▲10月發售的鞋款。（圖／翻攝自Nike、Flight Club、Sneakernews）

▲10月發售的鞋款。（圖／翻攝自Nike、Flight Club、Sneakernews）

4.Off-White X Nike Waffle Racer

Off White X Nike Waffle Racer為Virgil Abloh為女性打造的鞋款，其中，該系列共有3款配色，分別為黑白、白銀以及藍黃3色，而設計採用Off-White的簽名式元素、防盜扣、標語以及橘色補丁。預計將於10／24發售，定價為美金150元（約台幣4,650元）。

▲10月發售的鞋款。（圖／翻攝自Nike、Flight Club、Sneakernews）

▲10月發售的鞋款。（圖／翻攝自Nike、Flight Club、Sneakernews）

▲10月發售的鞋款。（圖／翻攝自Nike、Flight Club、Sneakernews）

5.Nike Air Force 1「Black Skeleton」

去年Nike就以萬聖節的名義，用骨頭圖案以及夜光材質替Air Force 1打造全新設計。而今年的萬聖節，Nike也確定再次啟用該設計，不過，此次的配色將會替換成全黑，並搭配白色骨頭的設定，使其更有萬聖節的氣氛。預計將於10／25發售，定價為美金130元（約台幣4,000元）。

▲10月發售的鞋款。（圖／翻攝自Nike、Flight Club、Sneakernews）

6.Air Jordan 1「Shattered Backboard 3.0」

該配色的名稱為「Shattered Backboard 3.0」，意思為灌碎籃板，是為了紀念1985年的Nike巡迴賽中，喬丹（Michael Jordan）把籃板灌碎而推出的鞋款，其中，特色為黑橘色的皮革表面，不過，這次的「Shattered Backboard 3.0」採用的材質為漆皮，所以整體的感覺與前幾代比起來會有些許落差。預計將於10／26發售，定價為台幣5,600元。

▲10月發售的鞋款。（圖／翻攝自Nike、Flight Club、Sneakernews）

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關鍵字：

Sacai, Nike, TravisScott, AirJordan, Converse, Chuck70, GOLF, Off-White, AirForce1, 萬聖節, 灌碎
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