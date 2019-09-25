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IKEA快閃旅館TOP 3熱門房型　「讓男友學習！」入住理由千奇百怪

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▲IKEA POP-UP HOTEL。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA POP-UP HOTEL的櫃檯有穿著睡衣的管家迎接，有點可愛。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

亞洲首間、也是全台第一間的「IKEA POP-UP HOTEL」今（9／25）正式迎客，共有270組報名民眾可幸運入住，開放9天就破35000人搶報名的情況下，每一組都是幸運兒，IKEA觀察到有許多民眾都是幫自己的爸媽報名，希望他們能重新溫習一次蜜月，想當然爾最炙手可熱的房型就是由「新婚夫妻房」拿下。

▲IKEA,旅館。（圖／翻攝IKEA官網）

▲新婚夫妻房型成為最熱門房間。（圖／記者蔡惠如攝）

為推廣今年型錄的臥室主題，IKEA特別與優美飯店合作，推出為期2個月的IKEA快閃旅館，裡面的房型經過IKEA重新裝修佈置，以9種類型的民眾免費開放入住，報名民眾要自己選擇房型，並說出想入住的理由，再經由專案小組審核，就可以到滿滿IKEA風格的房間體驗一晚。

▲IKEA POP-UP HOTEL。（圖／記者蔡惠如攝）

9種風格的房間包括新婚夫妻、同性伴侶、風格男、風格女、收藏家、新手爸媽、寵物飼主、一家大小、新鮮人，每房依照設定可入住1人至4人不等，最受歡迎、最多人申請的房間依序為新婚夫妻、一家大小與風格女。

▲IKEA POP-UP HOTEL。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA POP-UP HOTEL。（圖／記者蔡惠如攝）

▲一家大小房，有專屬的孩子娛樂空間。

IKEA透露，篩選報名者想住的理由時，發現很多人都是為別人申請，像是為自己的爸爸媽媽報名住宿，希望他們能重溫新婚時光，還有一位男性很老實表示「跟女友剛剛交往，女友說很想住所以一定要來申請」，用苦肉計果然奏效。

▲IKEA POP-UP HOTEL。（圖／記者蔡惠如攝）

▲風格女房型，以樸實夢幻的中性色為主色調。

此外還有一些很可愛的理由，包括「男友品味太差想讓他來學習一下！」而針對同性情侶所設計的伴侶房，有民眾則表示「能有這樣的主題，感覺受到尊重，也很溫暖。」

關鍵字：

IKEA, IKEA POP-UP HOTEL, 快閃旅館, 快閃飯店, 房型
fashion.net

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