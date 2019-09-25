鍾瑶戴億元蕭邦珠寶當一日富太太　「婚禮不會這麼貴氣」

▲蕭邦舉辦2019頂級珠寶暨腕錶展，採預約制。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

9月進入高級珠寶展售旺季，各家國際品牌開始端出新作吸引買家，蕭邦（Chopard）明起至28日於台北萬豪酒店舉辦為期3天的預約制鑑賞會，今先由女星鍾瑶示範總價近1億元的黃鑽白鑽套組，以及充滿異國風情的藍寶石套鍊，她表示若另一半獻上珠寶寵她，她會大方收下。

▲鍾瑶佩戴總值96,754,000元的Red Carpet系列黃鑽與白鑽套組。（圖／品牌提供，以下同）

鍾瑶身穿禮服搭配蕭邦頂級珠寶，貴氣逼人，她坦言都靠參加珠寶活動滿足一下公主夢，若真正穿上嫁紗出閣，她應該不會做如此隆重的打扮。蕭邦的設計的確華美，但華麗背後也重視倫理道德標準，今她所戴的Red Carpet系列黃鑽與白鑽套組，即是以獲「公平採礦」認證金質與自責任珠寶委員會（RJC）認證供應商採購的鑽石打造而成。

▲鍾瑶展示以藍寶石為主石的彩色寶石套組，總值45,684,000元，另搭配15,710,000元鑽錶。

此次來台展出的百件作品中，亮點是多件未經優化處理的天然寶石作品，包括重達29.45克拉欖尖形切割海水藍寶石項鍊、各重18.35克拉與18.28克拉欖尖形海水藍寶耳環，以及鑲嵌2顆31.93克拉枕形切割藍寶石的鑽石耳環，後者身價高達6265萬8000元，是此次珠寶展單價最高的珍品。

▲未經優化處理的29.45克拉欖尖形海水藍寶石項鍊（左）4,955,000元，2顆31.93克拉枕形藍寶石的鑽石耳環62,658,000元。

▲16.64克拉蛋白石的藍寶石鑽石胸針（左）13,101,000元，55.52克拉橢圓形丹泉石的Temptations戒（左）13,777,000元。

而論設計，紅地毯系列的花形胸針最受矚目，中央為16.64克拉蛋白石，旁襯鑲嵌藍寶石與鑽石的立體層次花瓣，輕觸花瓣還會微微顫動；大件套鍊則推出演繹翩翩蝴蝶姿態的鑽石項鍊，以及罕見鑲嵌心形切割祖母綠的鑽石項鍊，都是深受台灣貴客喜愛的討喜元素。

▲鑲有97顆41.96克拉祖母綠與40.29克拉鑽石的項鍊（左）30,969,000元，演繹翩翩蝴蝶姿態的鑽石項鍊14,032,000元。