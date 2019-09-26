唇部保養光保濕還不夠！告別乾裂、暗沈、深唇紋　補油是關鍵

▲許多女性都想擁有水潤柔滑的裸唇，光靠護唇膏可能還不夠。(圖／翻攝IG@hongsuzu)

記者張毓容／綜合報導

妳的護唇膏夠保濕嗎？根據近7,000名網友最新網路調查，雖然九成受訪者有使用護唇產品的習慣，卻有高達近四成對保濕效果不滿意。皮膚科醫師蔡依倫提醒，普遍女性最在意的三大唇部困擾：乾裂、暗沉與唇紋，其實都與唇部保濕脫不了關係，而想恢復柔嫩裸唇，關鍵就在於「補油」！

▲女性最在意的3大唇部困擾，乾裂、唇色暗沈和唇紋深元兇就是保濕不足。(圖／翻攝IG@heybiblee)



「唇部肌膚往往是臉部最乾燥的部位，需要更多的護理與照料。」蔡依倫醫師進一步解釋，「嘴唇除了角質層厚度只有臉頰的1/3，也沒有汗腺與皮脂腺分泌油脂，幫助防止水分散失、阻擋紫外線與隔絕外界刺激物質等，因此比其他皮膚更為敏感脆弱。最常見的問題就是缺水性的乾燥脫皮，唇部缺水也會讓角質層的透明度降低，導致血色無法透出，產生視覺上的暗沈感。而民眾在意的唇部紋路，除了與真皮層的膠原蛋白流失有關，保濕不足的缺水狀態，也會讓唇部產生暫時性細紋。」蔡醫師提醒，補充油份模擬皮脂膜鎖水功能在護唇保養上尤其關鍵，可選擇有效的植物油萃成分提供內外兼具的保濕、修護效果。

而近年興起的唇部「油保養」趨勢，則是更能針對唇部特殊肌膚構造，完整保留植物油的有效營養價值，達成長效保濕、深度滋潤、完整修護等三重滋養目的，更全面呵護雙唇。

▲綠藤生機 專心護唇油，10ml，NT$580。(圖／品牌提供)



以「奇蹟辣木油」與「綠色海洋精華油」奠定油保養領先地位的MIT台灣保養品牌-綠藤生機，將其油保養概念延伸到唇部肌膚，全新打造「專心護唇油」，結合in-cosmetics 國際創新原料金獎得主「秘魯黃金百香果籽油萃」與多種天然植物油，專注實現長效保濕、深度滋潤、完整修護等唇部三重滋養，提升唇部保濕度、改善暗沈，並修護改善唇紋。

共有透明、莓紅兩款可選，且莓紅色的潤色成分是以少有的天然植萃色料取代常見合成色素，讓所有成分皆為天然來源且不易造成敏感刺激，能安心為唇部護理所用。

▲Blistex碧唇 奇蹟潤唇膏，7g。(圖／品牌提供)



Blistex碧唇是美國家喻戶曉的乾唇修護專家，更是全球第二大護唇品牌，其中最為經典的商品「小藍罐」奇蹟潤唇膏，即將於10月全新登台。其運用獨家鎖水成分，包含白蜂蠟、可可脂、羊毛脂、蓖麻籽油等保濕因子，保持唇部肌膚水潤光澤，為雙唇提供保護屏障使唇部肌膚恢復天然水分平衡，亦含有天然薄荷可冷卻舒緩乾裂造成的唇部不適，提升唇部保濕度及柔嫩。

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