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皮膚科醫師：換季保養盡量簡化、帶片「修復面膜」最保險

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▲▼皮膚科醫師：換季保養盡量簡化。（圖／翻攝自Pinterest）

▲換季時保養盡量簡單化，成分單純的修復面膜是好選擇。（圖／翻攝自Pinterest）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

當肌膚面臨空汙、壓力、生活飲食等習慣造成肌膚微菌群失衡，或換季出國旅遊時，碰上天氣轉換及勞累行程，更易造成肌膚乾燥、敏感及毛孔粗大等。出國的肌膚狀態很難掌握，反而是要帶自己慣用的保養品，加上修護的面膜，簡化保養步驟。

出國或是外出過夜時，許多人會帶沒用過的保養品試用包出門，這是不太好的做法，因為氣候溫度變化，膚況更難掌控，若是用了不合適保養品，肌膚反而出狀況。張雪峰醫師建議，除了帶慣用保養品，外出保養也儘量簡化，像是洗臉後直接敷面膜，再擦上精華或乳液鎖住保養即可。

▲▼皮膚科醫師：換季保養盡量簡化。（圖／翻攝自Pinterest）

▲換季時保濕最重要，幫助打好基底。（圖／翻攝自Pinterest）

當肌膚處於不穩定狀態，此時的皮膚角質層特別脆弱，保養首要注重應是「修護」，修護成分也非常廣泛應用於市面上保養品中，如大家熟知的維他命B12、最近越來越熱門的益菌發酵液、或是在和韓系保養的積雪草萃取等，都能更幫助肌膚修護及舒緩，增強對環境的防禦力。

▲保濕面膜 。（圖／美美妍）

PS美美妍 水感修修保濕平衡面膜（7片/盒），399元。

加益生菌和益生元複合物，幫助肌膚平衡健康，一次做足保濕舒緩。面膜材質運用高彈力纖維，能緊密貼合臉型，內含礦物質元素，更能一舉提升保濕力。

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▲▼皮膚科醫師：換季保養盡量簡化。（圖／品牌提供）

瑞士薇佳 萌萌菌奇肌面膜（1片），180元。

內含比菲德氏菌及乳酸菌發酵液，先恢復肌膚活力，再關鍵強化抵禦黑色素，最後加強防護屏障，使肌膚恢復光澤感。

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關鍵字：

換季, 保養, 保濕, 益菌生, 面膜
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