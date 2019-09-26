凱特王妃再帶平價私房貨！1500元有找「飄逸寬褲」台灣買得到

▲凱特王妃19日現身倫敦兒童發展中心，又帶來平價好貨。（圖／翻攝自IG@kensingtonroyal）

記者鮑璿安 ／台北報導

英國皇室凱特王妃（Kate Middleton）平價時尚總是掀起話題，注重年輕世代教育的她，近日現身倫敦兒童發展中心，以熟悉的圓點襯衫搭配黑色長褲樸素亮相，然而看似高貴的寬鬆長褲卻只要台幣1490元，再次引起網民熱議。

▲凱特王妃看似高貴的寬褲其實出自快時尚品牌ZARA。（圖／翻攝自IG@kensingtonroyal）

凱特王妃高貴不貴的時尚品味備受粉絲喜愛，19日出席倫敦兒童發展中心活動，以實際行動關懷當地兒童，除了正能量之餘，當天造型也引起熱議。凱特王妃一頭浪漫的波浪捲髮配上清淡妝容，上身則是選擇黑色波點襯衫，氣質中帶有活潑氣息，而下身搭配的黑色寬褲以及坡跟鞋，寬鬆剪裁讓凱特在每一步之間，都翩翩起舞，更顯王妃的柔美氣場。

照片曝光之後，隨即被眼尖網友發現，黑色寬褲其實出自快時尚平價品牌ZARA，在官網售價折合台幣約1490元，親民價格連一般民眾都能輕鬆負擔。

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就連10日為「回歸自然花園」揭幕，凱特穿著英國平價品牌Monsoon裸色坡跟鞋，換算約台幣兩千元左右。其實這款鞋早已成為凱特王妃的愛用品，曾多次於公開場合亮相，節儉王妃的稱號非她莫屬，也成功在俏皮和典雅之間取得完美平衡。

在 Instagram 查看這則貼文 Kate Middleton Fashion（@katemiddleton_fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 10 日 上午 6:48 張貼

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